Descontinuado
SHC2000/55
Infravermelho wireless
Estes fones de ouvido sem fio com transmissão via infravermelho possuem baterias recarregáveis e combinam qualidade, conforto e liberdade de movimentos.
Este circuito eletrônico inteligente assegura que o nível de entrada de áudio seja automaticamente ajustado no nível correto, prevenindo a distorção e preservando sua experiência auditiva.
A transmissão wireless por infravermelho oferece liberdade, sem cabos.
Os materiais leves, resistentes e de alta qualidade dos fones de ouvido Philips oferecem o máximo de conforto para longas horas de uso.
Encontrar perguntas frequentes, manuais do usuário, informações de segurança e dicas
4.0
de 5
3
Críticas
Rod30
12/04/2021
Brasil
Excelente produto!
Gosto muito da qualidade do som que este fone de ouvido tem! Parabéns, Philips!
Prós
Qualidade Sonoro e ser sem fio
Contras
Distância de uso em relação à base
Sim, eu recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para SHC2000 Fones de ouvido wireless
Data de uso 2019-04-11
Sim, eu recomendo este produto
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Data de uso 2019-04-11
ToninhoSouza
27/08/2015
Brasil
Produto de boa qualidade
Produto de boa qualidade, pena que não estamos achando mais desse modelo para comprar e o pouco que resta estão vendendo muito caro.
Sim, eu recomendo este produto
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rodrigoist
27/05/2012
Brasil
poderia ser transmição via radio
o fone tem tudo para ser exelente mais não gostei do infravermelho pois ao se deslocar da frente da base para direita ou esquerda ele gera muita interferencia mais falando de conforto o fone é o melhor que já usei até hoje
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