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Descontinuado

Fones de ouvido wireless

SHC2000/55

4

| (3) Críticas

Infravermelho wireless

Estes fones de ouvido sem fio com transmissão via infravermelho possuem baterias recarregáveis e combinam qualidade, conforto e liberdade de movimentos.

Ver todos os benefícios

Para TV

Infravermelho wireless

O ALC ajuda na prevenção de distorção audível de sinais de entrada

Este circuito eletrônico inteligente assegura que o nível de entrada de áudio seja automaticamente ajustado no nível correto, prevenindo a distorção e preservando sua experiência auditiva.

A transmissão wireless por infravermelho oferece liberdade de movimento.

A transmissão wireless por infravermelho oferece liberdade, sem cabos.

O design leve melhora o conforto no uso prolongado.

Os materiais leves, resistentes e de alta qualidade dos fones de ouvido Philips oferecem o máximo de conforto para longas horas de uso.

Especificações técnicas

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Críticas

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4.0

de 5

3

Críticas

2
1

12/04/2021

Brasil

Brasil

Excelente produto!

Gosto muito da qualidade do som que este fone de ouvido tem! Parabéns, Philips!

Prós

Qualidade Sonoro e ser sem fio

Contras

Distância de uso em relação à base

Sim, eu recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para SHC2000 Fones de ouvido wireless

Data de uso 2019-04-11

Sim, eu recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para SHC2000 Fones de ouvido wireless

Data de uso 2019-04-11

27/08/2015

Brasil

Brasil

Produto de boa qualidade

Produto de boa qualidade, pena que não estamos achando mais desse modelo para comprar e o pouco que resta estão vendendo muito caro.

Sim, eu recomendo este produto

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Sim, eu recomendo este produto

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27/05/2012

Brasil

Brasil

poderia ser transmição via radio

o fone tem tudo para ser exelente mais não gostei do infravermelho pois ao se deslocar da frente da base para direita ou esquerda ele gera muita interferencia mais falando de conforto o fone é o melhor que já usei até hoje

Esta avaliação foi feita para SHC2000 Fones de ouvido wireless

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