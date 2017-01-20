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Descontinuado

Fones de ouvido sem fio Bluetooth®

SHB7250/00

3

| (1) Aval. | 100% recomendam este produto

Som de alta resolução

O Philips SHB7250 com Bluetooth elimina o uso de cabos, mas mantém a qualidade sonora, oferecendo graves potentes, sem distorções. Alterne facilmente de músicas para chamadas e desfrute de conforto aonde quer que você vá, tudo isso graças aos protetores de ouvido macios.

Ver todos os benefícios

com reforço digital de graves

Som de alta resolução

  • Drivers 40 mm/tipo concha

  • Supra-auricular

  • Espumas auriculares macias

O áudio de alta resolução reproduz músicas em sua forma mais pura

O áudio de alta resolução reproduz músicas em sua forma mais pura

O áudio de alta resolução oferece o melhor em desempenho de áudio, reproduzindo gravações originais como a de um estúdio com mais fidelidade que nos formatos de CD de 16 bits/44,1 kHz. Essa qualidade absoluta torna o áudio de alta resolução o melhor companheiro sonoro para o amante da música. Os fones de ouvido estão em conformidade com os padrões rigorosos do selo de qualidade do áudio de alta resolução.

Conexão NFC com um toque para fácil emparelhamento

Conexão NFC com um toque para fácil emparelhamento

O dispositivo que desperta automaticamente por emparelhamento NFC com um simples toque permite conectar fones de ouvido Bluetooth a qualquer dispositivo Bluetooth: com apenas um toque.

Design totalmente fechado para otimizar o isolamento acústico

Design totalmente fechado para otimizar o isolamento acústico

O design totalmente fechado isola suas músicas de quaisquer sons externos, o que permite você aproveite os mínimos detalhes e graves potentes da gravação original.

Especificações técnicas

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Críticas

Essas avaliações são gerenciadas pelo Bazaarvoice e estão em conformidade com a Política de Autenticidade do Bazaarvoice, que é suportada por tecnologia antifraude e por análise humana. Os detalhes podem ser encontrados em
As opiniões dos clientes na forma de classificação do produto com estrelas são úteis para todos os clientes. Dão-lhe a oportunidade para saber mais sobre o produto e ajudam a tomar uma decisão de compra. Qualquer cliente que tenha comprado um produto online ou na loja pode enviar uma avaliação

3.0

de 5

1

Aval.

100%

recomendam este produto

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1

20/01/2017

Brasil

Brasil

Confortável e com som de qualidade porém...

Som cristalino com bons agudos e médios porém os graves (Bass) são fracos assim como isolamento de ruído também é fraco e ambos melhoram um pouco quando você clica 2 vezes no botão "EQ" (botão com símbolo bluetooth). Se você estiver em algum lugar com muito barulho como Metrô ou Trêm você ouve bastante os ruídos externos. Se tiver em lugar silencioso o som é ótimo. Para quem gosta de Música Clássica ou Jazz ele é ótimo. Para quem gosta de música Eletrônica talvez decepcione um pouco mais ainda assim é bom. Gostei do fone porém eu esperava graves mais potentes e melhor isolamento de ruídos externos.

Sim, eu recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para SHB7250 Fones de ouvido sem fio Bluetooth®

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Avisos legais

  1. Os resultados reais podem variar

  2. Quando estiver usando o cabo do fone de ouvido fornecido