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Descontinuado

Fones de ouvido sem fio Bluetooth®

SHB5500WT/00

2.7

| (19) Críticas

Disponível em

Branco
Branco
Preto
Preto

Graves nítidos e potentes, Wireless

O fone de ouvido wireless da Philips com Bluetooth elimina o uso dos cabos, mas mantém a qualidade sonora. Desfrute de horas de música e chamadas com conchas auditivas macias e bateria de longa duração.

Ver todos os benefícios

Elimine os cabos sem abrir mão da qualidade

Graves nítidos e potentes, Wireless

  • Drivers de 32 mm/Semifechado

  • Supra-auricular On-ear

Drivers de 32 mm de alta intensidade para graves potentes e claros

Drivers de 32 mm de alta intensidade para graves potentes e claros

Protecções para as orelhas macias para audições prolongadas

Protecções para as orelhas macias para audições prolongadas

Cómodo controlo de música e chamadas sem fios Bluetooth

Cómodo controlo de música e chamadas sem fios Bluetooth

Relativamente ao prazer interminável da audição de música e à mudança entre música e chamadas sem incómodos, nada bate o Bluetooth! Para desfrutar dos seus êxitos favoritos, emparelhe o seu auricular Philips com o seu smartphone ou tablet com Bluetooth e, em seguida, basta um simples toque nos controlos intuitivos de cada protecção para os ouvidos para mudar o volume ou colocar uma música em pausa, enquanto atende uma chamada recebida e efectua chamadas.

Especificações técnicas

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Críticas

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2.7

de 5

19

Críticas

2

12/01/2016

Brasil

Brasil

Comprador verificado

Excelente

Fone é excelente, superou minhas expectativas e o custo benefício é ótimo.

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Esta avaliação foi feita para SHB5500BK Fones de ouvido wireless Bluetooth®

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27/05/2020

Brasil

Brasil

Muito bom

Excelente produto. Tenho há mais de 3 anos e, apesar do uso intenso, continua em pleno funcionamento. Pena que a espuma do protetor auricular está destruída e não acho para comprar.

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Esta avaliação foi feita para SHB5500WT Fones de ouvido sem fio Bluetooth®

Data de uso 2018-05-27

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Data de uso 2018-05-27

09/12/2017

Brasil

Brasil

Qualidade de audio incrível.

Acabamento simples, controles pouco intuitos, mas todos os pontos negativos são esquecidos quando você começa a escutar o áudio desse fone, a qualidade é absurda, realmente bem acima da média, agudos, médios e graves nítidos e bem balanceados nem esperava tamanha qualidade sonora.

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