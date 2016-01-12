Descontinuado
SHB5500WT/00
Graves nítidos e potentes, Wireless
O fone de ouvido wireless da Philips com Bluetooth elimina o uso dos cabos, mas mantém a qualidade sonora. Desfrute de horas de música e chamadas com conchas auditivas macias e bateria de longa duração.
Drivers de 32 mm/Semifechado
Supra-auricular On-ear
Relativamente ao prazer interminável da audição de música e à mudança entre música e chamadas sem incómodos, nada bate o Bluetooth! Para desfrutar dos seus êxitos favoritos, emparelhe o seu auricular Philips com o seu smartphone ou tablet com Bluetooth e, em seguida, basta um simples toque nos controlos intuitivos de cada protecção para os ouvidos para mudar o volume ou colocar uma música em pausa, enquanto atende uma chamada recebida e efectua chamadas.
2.7
de 5
19
Críticas
joaomedeiros95
12/01/2016
Brasil
Comprador verificado
Excelente
Fone é excelente, superou minhas expectativas e o custo benefício é ótimo.
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27/05/2020
Brasil
Muito bom
Excelente produto. Tenho há mais de 3 anos e, apesar do uso intenso, continua em pleno funcionamento. Pena que a espuma do protetor auricular está destruída e não acho para comprar.
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Data de uso 2018-05-27
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Data de uso 2018-05-27
Obscuro
09/12/2017
Brasil
Qualidade de audio incrível.
Acabamento simples, controles pouco intuitos, mas todos os pontos negativos são esquecidos quando você começa a escutar o áudio desse fone, a qualidade é absurda, realmente bem acima da média, agudos, médios e graves nítidos e bem balanceados nem esperava tamanha qualidade sonora.
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