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Descontinuado

Fones de ouvido wireless Bluetooth®

SHB5500BK/00

2.7

| (19) Críticas

Disponível em

Branco
Branco
Preto
Preto

Graves nítidos e potentes, Wireless

O fone de ouvido wireless da Philips com Bluetooth elimina o uso dos cabos, mas mantém a qualidade sonora. Desfrute de horas de música e chamadas com conchas auditivas macias e bateria de longa duração.

Ver todos os benefícios

Elimine os cabos sem abrir mão da qualidade

Graves nítidos e potentes, Wireless

  • Drivers de 32 mm/Semifechado

  • Supra-auricular

Praticidade com música via bluetooth wireless e controle de chamadas

Praticidade com música via bluetooth wireless e controle de chamadas

Quando se trata de reprodução agradável e contínua de músicas e alternância sem complicações entre músicas e chamadas, nada supera o Bluetooth! Para curtir suas músicas favoritas, emparelhe seu headset Philips com seu tablet ou smartphone compatível com Bluetooth, depois, basta dar um toque no controle intuitivo de cada concha auditiva para alterar o volume ou pausar uma música ao receber e fazer chamadas.

Tecnologia Bluetooth para liberdade de movimento

Tecnologia Bluetooth para liberdade de movimento

Emparelhe o seu fone de ouvido com qualquer dispositivo Bluetooth para curtir o entretimento musical nítido wireless.

Drivers de 32 mm de alta intensidade para graves potentes e claros

Drivers de 32 mm de alta intensidade para graves potentes e claros

Especificações técnicas

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Críticas

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2.7

de 5

19

Críticas

2

12/01/2016

Brasil

Brasil

Comprador verificado

Excelente

Fone é excelente, superou minhas expectativas e o custo benefício é ótimo.

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Esta avaliação foi feita para SHB5500BK Fones de ouvido wireless Bluetooth®

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27/05/2020

Brasil

Brasil

Muito bom

Excelente produto. Tenho há mais de 3 anos e, apesar do uso intenso, continua em pleno funcionamento. Pena que a espuma do protetor auricular está destruída e não acho para comprar.

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Esta avaliação foi feita para SHB5500WT Fones de ouvido sem fio Bluetooth®

Data de uso 2018-05-27

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Data de uso 2018-05-27

09/12/2017

Brasil

Brasil

Qualidade de audio incrível.

Acabamento simples, controles pouco intuitos, mas todos os pontos negativos são esquecidos quando você começa a escutar o áudio desse fone, a qualidade é absurda, realmente bem acima da média, agudos, médios e graves nítidos e bem balanceados nem esperava tamanha qualidade sonora.

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Esta avaliação foi feita para SHB5500BK Fones de ouvido wireless Bluetooth®

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