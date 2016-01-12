Descontinuado
SHB5500BK/00
Graves nítidos e potentes, Wireless
O fone de ouvido wireless da Philips com Bluetooth elimina o uso dos cabos, mas mantém a qualidade sonora. Desfrute de horas de música e chamadas com conchas auditivas macias e bateria de longa duração.
Drivers de 32 mm/Semifechado
Supra-auricular
Quando se trata de reprodução agradável e contínua de músicas e alternância sem complicações entre músicas e chamadas, nada supera o Bluetooth! Para curtir suas músicas favoritas, emparelhe seu headset Philips com seu tablet ou smartphone compatível com Bluetooth, depois, basta dar um toque no controle intuitivo de cada concha auditiva para alterar o volume ou pausar uma música ao receber e fazer chamadas.
Emparelhe o seu fone de ouvido com qualquer dispositivo Bluetooth para curtir o entretimento musical nítido wireless.
2.7
de 5
19
Críticas
joaomedeiros95
12/01/2016
Brasil
Comprador verificado
Excelente
Fone é excelente, superou minhas expectativas e o custo benefício é ótimo.
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27/05/2020
Brasil
Muito bom
Excelente produto. Tenho há mais de 3 anos e, apesar do uso intenso, continua em pleno funcionamento. Pena que a espuma do protetor auricular está destruída e não acho para comprar.
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Data de uso 2018-05-27
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Data de uso 2018-05-27
Obscuro
09/12/2017
Brasil
Qualidade de audio incrível.
Acabamento simples, controles pouco intuitos, mas todos os pontos negativos são esquecidos quando você começa a escutar o áudio desse fone, a qualidade é absurda, realmente bem acima da média, agudos, médios e graves nítidos e bem balanceados nem esperava tamanha qualidade sonora.
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