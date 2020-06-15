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  • Liberdade sem fio, som potente.
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Descontinuado

3000 seriesFones de ouvido Bluetooth

SHB3595BK/10

2.8
| (13) Críticas
Liberdade sem fio, som potente.
Os compactos fones de ouvido Bluetooth SHB3595 reproduzem um som potente com até 6 horas de música e diversão sem fio. Solução portátil para uso conveniente.
Ver todos os benefícios

Liberdade sem fio, som potente.

  • Drivers de 8,6 mm/acabamento fechado

  • Intra-auriculares

  • Tempo de reprodução de 6 horas

Compatível com Bluetooth 4.1 + HSP/HFP/A2DP/AVRCP

Compatível com Bluetooth 4.1 + HSP/HFP/A2DP/AVRCP

Emparelhe seu fone de ouvido com qualquer dispositivo Bluetooth para você se divertir ouvindo música de forma nítida e sem fio.

Protetores de ouvido em três opções para o encaixe perfeito

Protetores de ouvido em três opções para o encaixe perfeito

Os protetores de ouvido vêm em 3 tamanhos diferentes: pequeno, médio e grande, para um encaixe personalizado perfeito.

Drivers de 8,6 mm eficientes que reproduzem um som nítido e potente

Drivers de 8,6 mm eficientes que reproduzem um som nítido e potente

Os drivers de 8,6mm compactos e eficientes do alto-falante reproduzem um som perfeito e com graves potentes para que desfrute de músicas em qualquer lugar.

Especificações técnicas

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Críticas

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2.8

de 5

13

Críticas

3

15/06/2020

Brasil

Brasil

Philips SHB3595

O fone tem uma bateria muito boa para o preço, o meu durou pouco mais das 6 horas... é bem leve e tem fio pequeno para não incomodar. Tem uma ótima qualidade de som, mais voltado para os graves. Contra: apesar de conectar com muita facilidade, inclusive com IOS, ele não permite se distanciar muito do aparelho, consegui distância de uns 5 metros com qualidade, depois ficou falhando a conexão... porém, pelo preço é aceitável. Achei um ótimo custo benefício.

Esta avaliação foi feita para 3000 series SHB3595BK Fones de ouvido Bluetooth

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06/04/2020

Brasil

Brasil

Produto leve é com ótimo som

O produto é leve, mas tem um ótimo som e uma autonomia de bateria boa, por volta de 5 horas. Pelo preço, é um ótimo custo benefício. Não tive nenhum problema de pareamento ou de utilização, achei fácil e intuitivo. Recomendo.

Prós

Leve e prático, bom som

Contras

Fios um pouco finos

Sim, eu recomendo este produto

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21/03/2021

Brasil

Brasil

Otimo som

Otimo som, super alto, leve, aconselho a guardar em uma caixinha para conservar melhor, eu coloquei em uma caixinha de óculos, não conseguir conectar no pc, no iPhone reconheceu muito rápido.

Prós

Preço e qualidade do som

Contras

Fio muito fino

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Sim, eu recomendo este produto

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