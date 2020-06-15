Descontinuado
SHB3595BK/10
Drivers de 8,6 mm/acabamento fechado
Intra-auriculares
Tempo de reprodução de 6 horas
Emparelhe seu fone de ouvido com qualquer dispositivo Bluetooth para você se divertir ouvindo música de forma nítida e sem fio.
Os protetores de ouvido vêm em 3 tamanhos diferentes: pequeno, médio e grande, para um encaixe personalizado perfeito.
Os drivers de 8,6mm compactos e eficientes do alto-falante reproduzem um som perfeito e com graves potentes para que desfrute de músicas em qualquer lugar.
2.8
de 5
13
Críticas
15/06/2020
Brasil
Philips SHB3595
O fone tem uma bateria muito boa para o preço, o meu durou pouco mais das 6 horas... é bem leve e tem fio pequeno para não incomodar. Tem uma ótima qualidade de som, mais voltado para os graves. Contra: apesar de conectar com muita facilidade, inclusive com IOS, ele não permite se distanciar muito do aparelho, consegui distância de uns 5 metros com qualidade, depois ficou falhando a conexão... porém, pelo preço é aceitável. Achei um ótimo custo benefício.
Esta avaliação foi feita para 3000 series SHB3595BK Fones de ouvido Bluetooth
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Henog
06/04/2020
Brasil
Produto leve é com ótimo som
O produto é leve, mas tem um ótimo som e uma autonomia de bateria boa, por volta de 5 horas. Pelo preço, é um ótimo custo benefício. Não tive nenhum problema de pareamento ou de utilização, achei fácil e intuitivo. Recomendo.
Prós
Leve e prático, bom som
Contras
Fios um pouco finos
Sim, eu recomendo este produto
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Sim, eu recomendo este produto
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Carla Maria
21/03/2021
Brasil
Otimo som
Otimo som, super alto, leve, aconselho a guardar em uma caixinha para conservar melhor, eu coloquei em uma caixinha de óculos, não conseguir conectar no pc, no iPhone reconheceu muito rápido.
Prós
Preço e qualidade do som
Contras
Fio muito fino
Sim, eu recomendo este produto
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Sim, eu recomendo este produto
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