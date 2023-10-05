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Descontinuado

Headset Bluetooth

SHB3175WT/00

3.8
| (24) Críticas
Sinta. BASS+
Os fones de ouvido BASS+ da Philips contam com graves potentes em um conjunto resistente e moderno. Beleza, bom som e com valor incrível. Fones de ouvido com Bluetooth sem fios intra-auricular para aqueles que gostam de mais graves nas batidas sem prejudicar o áudio.
Ver todos os benefícios

Sinta. BASS+

  • Drivers de 40 mm/acabamento fechado

  • Supra-auricular

  • Espumas auriculares macias

  • Dobráveis e compactas

Alto-falantes de neodímio de 40 mm

Alto-falantes de neodímio de 40 mm

Alto-falantes de neodímio de 40 mm que produzem graves potentes

Excelente encaixe para todos

Excelente encaixe para todos

Um design giratório das conchas auditivas e alça torna possível o encaixe para todos.

Graves altos e fortes que você sente

Graves altos e fortes que você sente

Graves poderosos para aumentar ainda mais o prazer de escutar música. Não se deixe enganar pelo design delicado, porque as entradas de ar e os drivers especialmente projetados e ajustados produzem frequências ultrabaixas que dão aos fones de ouvido a exclusiva assinatura Bass+. O volume acústico separado é utilizado para garantir a alta consistência de desempenho dos graves em qualquer produção.

Especificações técnicas

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Críticas

Essas avaliações são gerenciadas pelo Bazaarvoice e estão em conformidade com a Política de Autenticidade do Bazaarvoice, que é suportada por tecnologia antifraude e por análise humana. Os detalhes podem ser encontrados em
As opiniões dos clientes na forma de classificação do produto com estrelas são úteis para todos os clientes. Dão-lhe a oportunidade para saber mais sobre o produto e ajudam a tomar uma decisão de compra. Qualquer cliente que tenha comprado um produto online ou na loja pode enviar uma avaliação

3.8

de 5

24

Críticas

05/10/2023

Brasil

Brasil

Muito bom o produto !

Graves realmente muito bons, bluetooth e bateria muito bons também. Tenho um a dois anos, queria comprar um outro, mas não estão mais vendendo, por favor se puderem fabricar mais !

Esta avaliação foi feita para SHB3175BK Headset Bluetooth

Esta avaliação foi feita para SHB3175BK Headset Bluetooth

15/09/2023

Brasil

Brasil

Excelente

Ótimo custo benefício. Excelente som tanto agudos quanto graves que são excelentes. Tenho há mais de 4 anos agora que a bateria está no fim. Infelizmente não tem como trocar a bateria por uma nova. Mas há a opção de usar o fio.

Prós

Qualidade e materialbusado e fidelidade do som

Contras

Dificuldade em trocar a bateria

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Esta avaliação foi feita para SHB3175BK Headset Bluetooth

Sim, eu recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para SHB3175BK Headset Bluetooth

19/04/2022

Brasil

Brasil

Comprador verificado

Excelente para sua categoria

Excelente para sua categoria. Principalmente a qualidade do material. Nota 8 para o bass.

Prós

Qualidade do material

Sim, eu recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para SHB3175WT Headset Bluetooth

Sim, eu recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para SHB3175WT Headset Bluetooth

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