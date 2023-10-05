Descontinuado
SHB3175BK/00
Drivers de 40 mm/acabamento fechado
Supra-auricular
Espumas auriculares macias
Dobráveis e compactas
Alto-falantes de neodímio de 40 mm que produzem graves potentes
Um design giratório das conchas auditivas e alça torna possível o encaixe para todos.
Graves poderosos para aumentar ainda mais o prazer de escutar música. Não se deixe enganar pelo design delicado, porque as entradas de ar e os drivers especialmente projetados e ajustados produzem frequências ultrabaixas que dão aos fones de ouvido a exclusiva assinatura Bass+. O volume acústico separado é utilizado para garantir a alta consistência de desempenho dos graves em qualquer produção.
3.8
de 5
24
Críticas
Victor222
05/10/2023
Brasil
Muito bom o produto !
Graves realmente muito bons, bluetooth e bateria muito bons também. Tenho um a dois anos, queria comprar um outro, mas não estão mais vendendo, por favor se puderem fabricar mais !
Esta avaliação foi feita para SHB3175BK Headset Bluetooth
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Taurinorj2023
15/09/2023
Brasil
Excelente
Ótimo custo benefício. Excelente som tanto agudos quanto graves que são excelentes. Tenho há mais de 4 anos agora que a bateria está no fim. Infelizmente não tem como trocar a bateria por uma nova. Mas há a opção de usar o fio.
Prós
Qualidade e materialbusado e fidelidade do som
Contras
Dificuldade em trocar a bateria
Sim, eu recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para SHB3175BK Headset Bluetooth
Sim, eu recomendo este produto
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Osasquense
19/04/2022
Brasil
Comprador verificado
Excelente para sua categoria
Excelente para sua categoria. Principalmente a qualidade do material. Nota 8 para o bass.
Prós
Qualidade do material
Sim, eu recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para SHB3175WT Headset Bluetooth
Sim, eu recomendo este produto
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Os resultados reais podem variar