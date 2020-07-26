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Descontinuado

UpBeatFones intra-auriculares true wireless

SHB2515BK/00

4.7

| (3) Críticas | 100% recomendam este produto

Música após música sem parar

Seja livre. Esses fones de ouvido intra-auriculares true wireless oferecem 100 horas de reprodução graças ao seu case de carregamento portátil. Aproveite música após música sem parar e o acesso direto ao assistente virtual do seu telefone. Alguém falou em viagem de carro?

Ver todos os benefícios

Música após música sem parar

  • Drivers de 6 mm/acabamento fechado

  • Bluetooth®

  • Preto

Case de carregamento portátil com power bank integrado de 3350 mAh

Nunca fique sem bateria. O case de carregamento portátil com power bank integrado de 3350 mAh não carrega apenas os seus fones de ouvido, ele também carrega o seu telefone. Basta conectar seu dispositivo inteligente ao case pela porta USB.

Emparelhamento inteligente. Encontre um dispositivo Bluetooth automaticamente

Os fones de ouvido estão prontos para serem emparelhados assim que são retirados do case. Depois de emparelhados, os fones de ouvido lembram qual o último dispositivo com o qual foram usados.

Ao pressionar o botão duas vezes, você ativa o assistente de voz do seu telefone

Especificações técnicas

Obter suporte para este produto

Encontrar perguntas frequentes, manuais do usuário, informações de segurança e dicas

Críticas

Essas avaliações são gerenciadas pelo Bazaarvoice e estão em conformidade com a Política de Autenticidade do Bazaarvoice, que é suportada por tecnologia antifraude e por análise humana. Os detalhes podem ser encontrados em
As opiniões dos clientes na forma de classificação do produto com estrelas são úteis para todos os clientes. Dão-lhe a oportunidade para saber mais sobre o produto e ajudam a tomar uma decisão de compra. Qualquer cliente que tenha comprado um produto online ou na loja pode enviar uma avaliação

4.7

de 5

3

Críticas

100%

recomendam este produto

3
2
1

26/07/2020

Brasil

Brasil

Comprei na Magazine Luiza e testando desde ontem.

Testando desde ontem. O som é muito bom. O encaixe nas orelhas fica muito seguro. Me surpreendeu. Acho que todos os dias quando irei ao trabalho ou caminhadas vai ser um parceiro!

Prós

Tamanho bom. Encaixe legal. Som perfeito!

Sim, eu recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para 2000 series SHB2515BK Fones intra-auriculares true wireless

Data de uso 2020-06-26

Sim, eu recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para 2000 series SHB2515BK Fones intra-auriculares true wireless

Data de uso 2020-06-26

09/04/2020

Brasil

Brasil

Achei muito chic

Só de pensar em carregar o fone e ainda carregar o celular, quem sabe faz ao vivo e a Philips como sempre, não decepciona Beijos do herói

Prós

Qualidade, acabamento impecavel, emborrachado, qualidade de som philips

Sim, eu recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para 2000 series SHB2515BK Fones intra-auriculares true wireless

Data de uso 2019-03-09

Sim, eu recomendo este produto

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Data de uso 2019-03-09

04/04/2021

Brasil

Brasil

Excelente som e abafador de ruídos

A qualidade de audio é muito boa, quem ouve música direto assim como eu, será beneficiado por uma qualidade de som muito boa. Usando no smartphone para ouvir música é perfeito, já no computador: falha bastante, mesmo com o conector bluetooth perto. O Som do microfone é muito baixo, algumas vezes as pessoas reclamam e eu preciso falar mais alto. Mesmo assim eu recomendo estes fones pela qualidade de audio e cancelamento de ruído de fundo.

Prós

Audio alto com excelente qualidade

Contras

Microfone é muito baixo.

Sim, eu recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para 2000 series SHB2515BK Fones intra-auriculares true wireless

Data de uso 2020-12-04

Sim, eu recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para 2000 series SHB2515BK Fones intra-auriculares true wireless

Data de uso 2020-12-04

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