Descontinuado
SHB2515BK/00
Música após música sem parar
Seja livre. Esses fones de ouvido intra-auriculares true wireless oferecem 100 horas de reprodução graças ao seu case de carregamento portátil. Aproveite música após música sem parar e o acesso direto ao assistente virtual do seu telefone. Alguém falou em viagem de carro?
Drivers de 6 mm/acabamento fechado
Bluetooth®
Preto
Nunca fique sem bateria. O case de carregamento portátil com power bank integrado de 3350 mAh não carrega apenas os seus fones de ouvido, ele também carrega o seu telefone. Basta conectar seu dispositivo inteligente ao case pela porta USB.
Os fones de ouvido estão prontos para serem emparelhados assim que são retirados do case. Depois de emparelhados, os fones de ouvido lembram qual o último dispositivo com o qual foram usados.
4.7
de 5
3
Críticas
100%
recomendam este produto
Fravim
26/07/2020
Brasil
Comprei na Magazine Luiza e testando desde ontem.
Testando desde ontem. O som é muito bom. O encaixe nas orelhas fica muito seguro. Me surpreendeu. Acho que todos os dias quando irei ao trabalho ou caminhadas vai ser um parceiro!
Prós
Tamanho bom. Encaixe legal. Som perfeito!
Sim, eu recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para 2000 series SHB2515BK Fones intra-auriculares true wireless
Data de uso 2020-06-26
Sim, eu recomendo este produto
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Data de uso 2020-06-26
Gezao
09/04/2020
Brasil
Achei muito chic
Só de pensar em carregar o fone e ainda carregar o celular, quem sabe faz ao vivo e a Philips como sempre, não decepciona Beijos do herói
Prós
Qualidade, acabamento impecavel, emborrachado, qualidade de som philips
Sim, eu recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para 2000 series SHB2515BK Fones intra-auriculares true wireless
Data de uso 2019-03-09
Sim, eu recomendo este produto
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Data de uso 2019-03-09
Eu-mesmo
04/04/2021
Brasil
Excelente som e abafador de ruídos
A qualidade de audio é muito boa, quem ouve música direto assim como eu, será beneficiado por uma qualidade de som muito boa. Usando no smartphone para ouvir música é perfeito, já no computador: falha bastante, mesmo com o conector bluetooth perto. O Som do microfone é muito baixo, algumas vezes as pessoas reclamam e eu preciso falar mais alto. Mesmo assim eu recomendo estes fones pela qualidade de audio e cancelamento de ruído de fundo.
Prós
Audio alto com excelente qualidade
Contras
Microfone é muito baixo.
Sim, eu recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para 2000 series SHB2515BK Fones intra-auriculares true wireless
Data de uso 2020-12-04
Sim, eu recomendo este produto
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Data de uso 2020-12-04