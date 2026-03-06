Ligações wireless com a tecnologia Bluetooth e viva-voz

O uso do telefone celular sem um headset pode ser incômodo e inseguro. Em muitos locais, essa é uma prática ilegal se você estiver dirigindo. Kits viva-voz com fio são complicados devido à utilização de um cabo. O headset Bluetooth substitui o cabo por uma conexão Bluetooth wireless de curto alcance para que suas mãos fiquem livres e você tenha total liberdade de movimentos. Como a energia transmitida na região perto da cabeça é muito menor do que a irradiada pelo telefone celular, a tecnologia Bluetooth também diminui os potenciais riscos associados à radiação do telefone celular.