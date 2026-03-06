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Descontinuado

Headset mono com Bluetooth®

SHB1702/97

Converse c/ nitidez e canc. de ruído em 2 mic.

Converse e ouça música com alerta de voz, comando de voz e compatibilidade com vários dispositivos

Ver todos os benefícios

Converse c/ nitidez e canc. de ruído em 2 mic.

  • Intra auricular

  • Preto

Chamadas nítidas e sem eco

Chamadas nítidas e sem eco com o microfone altamente sensível e o design acústico inteligente do fone de ouvido.

Ligações wireless com a tecnologia Bluetooth e viva-voz

O uso do telefone celular sem um headset pode ser incômodo e inseguro. Em muitos locais, essa é uma prática ilegal se você estiver dirigindo. Kits viva-voz com fio são complicados devido à utilização de um cabo. O headset Bluetooth substitui o cabo por uma conexão Bluetooth wireless de curto alcance para que suas mãos fiquem livres e você tenha total liberdade de movimentos. Como a energia transmitida na região perto da cabeça é muito menor do que a irradiada pelo telefone celular, a tecnologia Bluetooth também diminui os potenciais riscos associados à radiação do telefone celular.

Gerenciamento de chamadas wireless

Gerencie chamadas sem usar o telefone celular. Isso inclui atender ou recusar chamadas, fazer uma discagem por voz e rediscar um número de telefone. É necessário que o celular seja compatível com os recursos de discagem por voz e rediscagem para que você possa usá-los.

Especificações técnicas

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