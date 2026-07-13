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  • Acompanha o ritmo individual do bebê
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Philips Avent PétalaMamadeira PPSU

SCY946/01

5
| (6) Críticas | 100% recomendam este produto
Acompanha o ritmo individual do bebê
Desenvolvida em PPSU premium, um material que combina a leveza do plástico com a durabilidade e resistência do vidro. O bico Fluxo Individual libera leite somente quando o bebê mama ativamente. Os bebês podem beber, engolir e respirar em seu ritmo individual, como se estivessem sendo amamentados pela mãe, o que facilita a combinação de mamadeira e amamentação.
Ver todos os benefícios
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Marca n.º 1 recomendada por mães em todo o mundo.1

Um bico que tem a mesma função do seio

Acompanha o ritmo individual do bebê

  • PPSU premium resistente e durável

  • 1 mamadeira

  • Bico para fluxo rápido

  • 330 ml

  • 6 meses ou mais

Funcionamento do bico Fluxo Individual

Funcionamento do bico Fluxo Individual

O bico Fluxo Individual funciona de acordo com o ritmo individual de alimentação do bebê, facilitando a combinação entre amamentação e mamadeira. O bico tem uma abertura exclusiva que libera leite somente quando o bebê mama ativamente. Assim, quando eles param para engolir e respirar, o fluxo de leite também é pausado.

Projetado para prevenir cólicas e desconforto

Projetado para prevenir cólicas e desconforto

A válvula anticólica é projetada para manter o ar longe da barriga do bebê durante a alimentação, ajudando na redução de cólicas e desconforto.

O design antigotejamento evita derramamentos e perda de leite

O design antigotejamento evita derramamentos e perda de leite

A abertura única do bico foi projetada para liberar o leite somente quando o bebê está se alimentando. Assim, você pode evitar a perda de leite em casa ou em qualquer lugar.

Especificações técnicas

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Críticas

Essas avaliações são gerenciadas pelo Bazaarvoice e estão em conformidade com a Política de Autenticidade do Bazaarvoice, que é suportada por tecnologia antifraude e por análise humana. Os detalhes podem ser encontrados em
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5.0

de 5

6

Críticas

100%

recomendam este produto

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13/07/2026

Brasil

Brasil

Funcionário(a) da Philips

Mamadeira perfeita!

ela é inquebravel! nao risca, nao quebra, conserva o leite quentinho, é a mamadeira perfeita.

Sim, eu recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para Pétala SCY946/01 Mamadeira PPSU

Date of Use 2026-01-14

Sim, eu recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para Pétala SCY946/01 Mamadeira PPSU

Date of Use 2026-01-14

14/06/2026

Brasil

Brasil

Funcionário(a) da Philips

Perfeito presente para mamães cuidarem de seu bebê

Comprei de presente a mamadeira para o bebê de uma colega depois de pesquisar muito sobre. Logo de cara da para perceber o quanto o produto é resistente e considerando que é para uma criança, pelo toque ja aparenta ser durável tambem. Ela afirmou que já está utilizando a mamadeira e que está adorando ele. O fluxo de saída do leite é rápido e constante, mas controlado o que ajuda na alimentação do filho dela sem muitas preocupações, a limpeza também é de grande facilidade.

Prós

Resistente, material/produto com otima durabilidade e bico de fluxo rápido que auxilia na amamentação.

Contras

Ate o momenro, a mesma nao pontuou nada sobre o produto de forma negativa.

Sim, eu recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para Pétala SCY946/01 Mamadeira PPSU

Date of Use 2026-04-30

Sim, eu recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para Pétala SCY946/01 Mamadeira PPSU

Date of Use 2026-04-30

11/06/2026

Brasil

Brasil

Funcionário(a) da Philips

Ótimo produto

A mamadeira Philips Avent pétala é excelente e considerada uma das melhores do mercado ,ela é muito recomendada por pediatras por ter um bico macio que imita o formado do seio materno oque facilita a transição entre o peito e a mamadeira e reduz o risco de confusão de bicos possui pétalas internas que aumentam a maciez e a flexibilidade, evitando que o bico afunde enquanto o bebê suga ela possui um sistema anticolica eenos vazamentos

Sim, eu recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para Pétala SCY946/01 Mamadeira PPSU

Date of Use 2026-06-10

Sim, eu recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para Pétala SCY946/01 Mamadeira PPSU

Date of Use 2026-06-10

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Avisos legais

  1. Com base num inquérito de satisfação realizado online em dezembro de 2017 pela GemSeek, a mais de 8000 utilizadoras de marcas de produtos de puericultura. 

  1. Resistência ao calor, até 180°C

  2. 0% de BPA, de acordo com o regulamento 10/2011 da UE