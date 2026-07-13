PPSU premium resistente e durável
1 mamadeira
Bico para fluxo rápido
330 ml
6 meses ou mais
O bico Fluxo Individual funciona de acordo com o ritmo individual de alimentação do bebê, facilitando a combinação entre amamentação e mamadeira. O bico tem uma abertura exclusiva que libera leite somente quando o bebê mama ativamente. Assim, quando eles param para engolir e respirar, o fluxo de leite também é pausado.
A válvula anticólica é projetada para manter o ar longe da barriga do bebê durante a alimentação, ajudando na redução de cólicas e desconforto.
A abertura única do bico foi projetada para liberar o leite somente quando o bebê está se alimentando. Assim, você pode evitar a perda de leite em casa ou em qualquer lugar.
5.0
de 5
6
Críticas
100%
recomendam este produto
sol232323
13/07/2026
Brasil
Funcionário(a) da Philips
Mamadeira perfeita!
ela é inquebravel! nao risca, nao quebra, conserva o leite quentinho, é a mamadeira perfeita.
Sim, eu recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para Pétala SCY946/01 Mamadeira PPSU
Date of Use 2026-01-14
Sim, eu recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para Pétala SCY946/01 Mamadeira PPSU
Date of Use 2026-01-14
Raven1204
14/06/2026
Brasil
Funcionário(a) da Philips
Perfeito presente para mamães cuidarem de seu bebê
Comprei de presente a mamadeira para o bebê de uma colega depois de pesquisar muito sobre. Logo de cara da para perceber o quanto o produto é resistente e considerando que é para uma criança, pelo toque ja aparenta ser durável tambem. Ela afirmou que já está utilizando a mamadeira e que está adorando ele. O fluxo de saída do leite é rápido e constante, mas controlado o que ajuda na alimentação do filho dela sem muitas preocupações, a limpeza também é de grande facilidade.
Prós
Resistente, material/produto com otima durabilidade e bico de fluxo rápido que auxilia na amamentação.
Contras
Ate o momenro, a mesma nao pontuou nada sobre o produto de forma negativa.
Sim, eu recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para Pétala SCY946/01 Mamadeira PPSU
Date of Use 2026-04-30
Sim, eu recomendo este produto
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Date of Use 2026-04-30
João js
11/06/2026
Brasil
Funcionário(a) da Philips
Ótimo produto
A mamadeira Philips Avent pétala é excelente e considerada uma das melhores do mercado ,ela é muito recomendada por pediatras por ter um bico macio que imita o formado do seio materno oque facilita a transição entre o peito e a mamadeira e reduz o risco de confusão de bicos possui pétalas internas que aumentam a maciez e a flexibilidade, evitando que o bico afunde enquanto o bebê suga ela possui um sistema anticolica eenos vazamentos
Sim, eu recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para Pétala SCY946/01 Mamadeira PPSU
Date of Use 2026-06-10
Sim, eu recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para Pétala SCY946/01 Mamadeira PPSU
Date of Use 2026-06-10
Com base num inquérito de satisfação realizado online em dezembro de 2017 pela GemSeek, a mais de 8000 utilizadoras de marcas de produtos de puericultura.
Resistência ao calor, até 180°C
0% de BPA, de acordo com o regulamento 10/2011 da UE