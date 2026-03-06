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  • Acompanha o ritmo individual do bebê
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Philips Avent PétalaMamadeira PPSU

SCY943/01

Acompanha o ritmo individual do bebê
Desenvolvida em PPSU premium, um material que combina a leveza do plástico com a durabilidade e resistência do vidro. O bico Fluxo Individual libera leite somente quando o bebê mama ativamente. Os bebês podem beber, engolir e respirar em seu ritmo individual, como se estivessem sendo amamentados pela mãe, o que facilita a combinação de mamadeira e amamentação.
Ver todos os benefícios
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Marca n.º 1 recomendada por mães em todo o mundo.1

Um bico que tem a mesma função do seio

Acompanha o ritmo individual do bebê

  • PPSU premium resistente e durável

  • 1 mamadeira

  • Bico para fluxo médio

  • 260 ml

  • 3 a 6 meses

Funcionamento do bico Fluxo Individual

Funcionamento do bico Fluxo Individual

O bico Fluxo Individual funciona de acordo com o ritmo individual de alimentação do bebê, facilitando a combinação entre amamentação e mamadeira. O bico tem uma abertura exclusiva que libera leite somente quando o bebê mama ativamente. Assim, quando eles param para engolir e respirar, o fluxo de leite também é pausado.

Projetado para prevenir cólicas e desconforto

Projetado para prevenir cólicas e desconforto

A válvula anticólica é projetada para manter o ar longe da barriga do bebê durante a alimentação, ajudando na redução de cólicas e desconforto.

O design antigotejamento evita derramamentos e perda de leite

O design antigotejamento evita derramamentos e perda de leite

A abertura única do bico foi projetada para liberar o leite somente quando o bebê está se alimentando. Assim, você pode evitar a perda de leite em casa ou em qualquer lugar.

Especificações técnicas

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Avisos legais

  1. Com base num inquérito de satisfação realizado online em dezembro de 2017 pela GemSeek, a mais de 8000 utilizadoras de marcas de produtos de puericultura. 

  1. Resistência ao calor, até 180°C

  2. 0% de BPA, de acordo com o regulamento 10/2011 da UE