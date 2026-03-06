SCY943/01
PPSU premium resistente e durável
1 mamadeira
Bico para fluxo médio
260 ml
3 a 6 meses
O bico Fluxo Individual funciona de acordo com o ritmo individual de alimentação do bebê, facilitando a combinação entre amamentação e mamadeira. O bico tem uma abertura exclusiva que libera leite somente quando o bebê mama ativamente. Assim, quando eles param para engolir e respirar, o fluxo de leite também é pausado.
A válvula anticólica é projetada para manter o ar longe da barriga do bebê durante a alimentação, ajudando na redução de cólicas e desconforto.
A abertura única do bico foi projetada para liberar o leite somente quando o bebê está se alimentando. Assim, você pode evitar a perda de leite em casa ou em qualquer lugar.
Críticas
Com base num inquérito de satisfação realizado online em dezembro de 2017 pela GemSeek, a mais de 8000 utilizadoras de marcas de produtos de puericultura.
Resistência ao calor, até 180°C
0% de BPA, de acordo com o regulamento 10/2011 da UE