Acompanha o ritmo individual do bebê

Desenvolvida em PPSU premium, um material que combina a leveza do plástico com a durabilidade e resistência do vidro. O bico Fluxo Individual libera leite somente quando o bebê mama ativamente. Os bebês podem beber, engolir e respirar em seu ritmo individual, como se estivessem sendo amamentados pela mãe, o que facilita a combinação de mamadeira e amamentação.