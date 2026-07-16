1 mamadeira
260 ml
Bico de fluxo médio
3 a 6 meses
O bico Ritmo Individual funciona de acordo com o ritmo individual de alimentação do bebê, facilitando a combinação entre amamentação e mamadeira. O bico tem uma abertura exclusiva que libera leite somente quando o bebê o está tomando. Assim, quando eles param para engolir e respirar, o fluxo de leite também é pausado.
O bico largo, macio e flexível foi projetado para imitar o formato e a sensação de um seio, ajudando o bebê a pegar e beber confortavelmente.
Todos nós aprendemos no nosso próprio ritmo. A sucção é uma habilidade e alguns bebês a desenvolvem mais rápido do que outros. É por isso que, antes de avançar para os bicos Fluxo Individual, o mais adequado para alguns bebês seja usar o bico "Primeiro Fluxo" (bico 0). Se o bebê levar mais de 20 minutos para beber 50 ml usando os bicos Fluxo Individual, mude para o bico "Primeiro Fluxo". Experimente um bico Fluxo Individual com uma taxa de fluxo mais alta se o bebê estiver brincando com o bico em vez de beber ou parecer frustrado. Se as dificuldades alimentares persistirem, consulte um profissional de saúde.
5.0
de 5
1
Aval.
100%
recomendam este produto
Elizama
16/07/2026
Brasil
Excelente produto
Sim, eu recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para SCY903/01 Natural baby bottle
Date of Use 2026-07-10
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Com base num inquérito de satisfação realizado online em dezembro de 2017 pela GemSeek, a mais de 8000 utilizadoras de marcas de produtos de puericultura.
0% de BPA, de acordo com o regulamento 10/2011 da UE