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Philips Avent Natural ResponseMamadeira

SCY903/11

5
| (1) Aval. | 100% recomendam este produto
Acompanha o ritmo individual do bebê
O bico Ritmo Individual só libera leite quando o bebê bebe ativamente. Os bebês podem beber em seu próprio ritmo, como no seio. Ficou muito fácil combinar amamentação e mamadeira. Encontrar o bico certo é importante. Veja mais informações abaixo.
Ver todos os benefícios
ROW Philips Avent Nr1 Recommended brand by moms worldwide Icon [master-fc6671207bf9427eb2b7b27500eaec22] [com-mig]

Marca n.º 1 recomendada por mães em todo o mundo.1

Um bico que tem a mesma função do seio

Acompanha o ritmo individual do bebê

  • 1 mamadeira

  • 260 ml

  • Bico de fluxo médio

  • 3 a 6 meses

O bico libera leite quando o bebê o está tomando

O bico libera leite quando o bebê o está tomando

O bico Ritmo Individual funciona de acordo com o ritmo individual de alimentação do bebê, facilitando a combinação entre amamentação e mamadeira. O bico tem uma abertura exclusiva que libera leite somente quando o bebê o está tomando. Assim, quando eles param para engolir e respirar, o fluxo de leite também é pausado.

Facilita a pega do bebê com o formato do bico

Facilita a pega do bebê com o formato do bico

O bico largo, macio e flexível foi projetado para imitar o formato e a sensação de um seio, ajudando o bebê a pegar e beber confortavelmente.

Encontrar o bico certo é importante

Encontrar o bico certo é importante

Todos nós aprendemos no nosso próprio ritmo. A sucção é uma habilidade e alguns bebês a desenvolvem mais rápido do que outros. É por isso que, antes de avançar para os bicos Fluxo Individual, o mais adequado para alguns bebês seja usar o bico "Primeiro Fluxo" (bico 0). Se o bebê levar mais de 20 minutos para beber 50 ml usando os bicos Fluxo Individual, mude para o bico "Primeiro Fluxo". Experimente um bico Fluxo Individual com uma taxa de fluxo mais alta se o bebê estiver brincando com o bico em vez de beber ou parecer frustrado. Se as dificuldades alimentares persistirem, consulte um profissional de saúde.

Especificações técnicas

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Críticas

Essas avaliações são gerenciadas pelo Bazaarvoice e estão em conformidade com a Política de Autenticidade do Bazaarvoice, que é suportada por tecnologia antifraude e por análise humana. Os detalhes podem ser encontrados em
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5.0

de 5

1

Aval.

100%

recomendam este produto

4
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1

16/07/2026

Brasil

Brasil

Excelente produto

Sim, eu recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para SCY903/01 Natural baby bottle

Date of Use 2026-07-10

Sim, eu recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para SCY903/01 Natural baby bottle

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Avisos legais

  1. Com base num inquérito de satisfação realizado online em dezembro de 2017 pela GemSeek, a mais de 8000 utilizadoras de marcas de produtos de puericultura. 

  1. 0% de BPA, de acordo com o regulamento 10/2011 da UE