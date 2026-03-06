SCY106/01
1 mamadeira
330 ml
Bico de fluxo 3
3m+
Combine nosso extrator de leite, mamadeira e copos, e crie o produto que funciona para você, quando você precisar!
A mamadeira anticólica foi projetada para que não ocorra vazamento durante a alimentação, proporcionando, assim, uma experiência agradável de alimentação.
Com gargalo largo e menos peças, a nossa garrafa é mais fácil de montar e limpar de forma rápida e completa.
Críticas
Com base num inquérito de satisfação realizado online em dezembro de 2017 pela GemSeek, a mais de 8000 utilizadoras de marcas de produtos de puericultura.
Com duas semanas de vida, os bebês alimentados com as mamadeiras Philips Avent demonstraram ter menos cólica e significativamente menos incômodo à noite em comparação com bebês alimentados com outra mamadeira líder no mercado.
O design comprovado do bico evita dobra e ingestão de ar associada, e interrupções na alimentação.
O que é cólica e como ela afeta os bebês? A cólica é causada, em parte, por engolir ar durante a alimentação, o que cria desconforto no sistema digestivo do bebê. Os sintomas incluem choro e o incômodo.