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  • Comprovada contra cólicas e desconforto*
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Philips AventMamadeira anticólica

SCY100/02

Comprovada contra cólicas e desconforto*
Nossas mamadeiras anticólica com sistema da válvula anticólica e o bico texturizado foram projetadas para minimizar as interrupções e o desconforto durante a alimentação. Com sua válvula anticólica integrada, o ar é liberado para dentro da mamadeira e não para a barriga do bebê.
Ver todos os benefícios
ROW Philips Avent Nr1 Recommended brand by moms worldwide Icon [master-fc6671207bf9427eb2b7b27500eaec22] [com-mig]

Marca n.º 1 recomendada por mães em todo o mundo.1

Projetado para alimentação ininterrupta

Comprovada contra cólicas e desconforto*

  • 2 mamadeiras

  • 125 ml

  • Bico de fluxo 1

  • Recém-nascido

Válvula anticólica exclusiva projetada para reduzir a ingestão de ar

Válvula anticólica exclusiva projetada para reduzir a ingestão de ar

A válvula anticólica clinicamente comprovada* foi projetada para reduzir cólicas e gases. Estudos clínicos mostraram que a mamadeira Philips Avent reduz cólicas e incômodos. O incômodo foi significativamente reduzido à noite para os bebês alimentados com mamadeiras anticólicas Philips Avent, com 60% menos incômodo em comparação aos bebês alimentados com uma mamadeira ventilada líder da concorrência.

A textura ondulada evita dobra para uma alimentação sem interrupções

A textura ondulada evita dobra para uma alimentação sem interrupções

O formato de bico proporciona uma pega segura e a textura ondulada evita dobra para uma alimentação confortável e sem interrupções.

Formato de bico para pega segura

Formato de bico para pega segura

O bico foi projetado para não se contrair, para uma pega segura e alimentação ininterrupta.

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Avisos legais

  1. Com base num inquérito de satisfação realizado online em dezembro de 2017 pela GemSeek, a mais de 8000 utilizadoras de marcas de produtos de puericultura. 

  1. Com duas semanas de vida, os bebês alimentados com as mamadeiras Philips Avent demonstraram ter menos cólica e significativamente menos incômodo à noite em comparação com bebês alimentados com outra mamadeira líder no mercado.

  2. O design comprovado do bico evita dobra e ingestão de ar associada, e interrupções na alimentação.

  3. O que é cólica e como ela afeta os bebês? A cólica é causada, em parte, por engolir ar durante a alimentação, o que cria desconforto no sistema digestivo do bebê. Os sintomas incluem choro e o incômodo.