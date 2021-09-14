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  • Comprovada contra cólicas e desconforto*
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Descontinuado

Philips AventMamadeira anticólica

SCF821/12

4.8
| (31) Críticas | 96% recomendam este produto
Comprovada contra cólicas e desconforto*
A garrafa anticólica foi projetada para manter o ar longe da barriga do bebê para reduzir cólicas e desconforto, além de minimizar interrupções na alimentação. Com a válvula anticólica integrada, o ar é liberado para longe da barriga do bebê.
Ver todos os benefícios
ROW Philips Avent Nr1 Recommended brand by moms worldwide Icon [master-fc6671207bf9427eb2b7b27500eaec22] [com-mig]

Marca n.º 1 recomendada por mães em todo o mundo.1

Projetado para alimentação ininterrupta

Comprovada contra cólicas e desconforto*

  • 1 mamadeira

  • 260 ml

  • Bico para fluxo lento

  • Um mês ou mais

Válvula anticólica comprovada para reduzir cólicas*

Válvula anticólica comprovada para reduzir cólicas*

A válvula anticólica foi projetada para reduzir cólicas e desconforto. Conforme o bebê mama, a válvula integrada ao bico se dobra, permitindo que o ar entre na mamadeira, evitando a formação de vácuo e movendo o ar para a parte de trás da mamadeira. Ela mantém o ar dentro da garrafa e longe da barriga do bebê, reduzindo a cólica e o desconforto.

60% menos incômodo à noite*

60% menos incômodo à noite*

A mamadeira anticólica Philips Avent reduz o incômodo. Bebês alimentados com as mamadeiras anticólica Philips Avent têm 60% menos incômodo à noite do que bebês alimentados com a mamadeira anticólica do concorrente.*

A textura ondulada evita dobra para uma alimentação sem interrupções

A textura ondulada evita dobra para uma alimentação sem interrupções

O formato de bico proporciona uma pega segura, e a textura ondulada evita dobra para uma alimentação confortável e sem interrupções.

Especificações técnicas

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Críticas

Essas avaliações são gerenciadas pelo Bazaarvoice e estão em conformidade com a Política de Autenticidade do Bazaarvoice, que é suportada por tecnologia antifraude e por análise humana. Os detalhes podem ser encontrados em
As opiniões dos clientes na forma de classificação do produto com estrelas são úteis para todos os clientes. Dão-lhe a oportunidade para saber mais sobre o produto e ajudam a tomar uma decisão de compra. Qualquer cliente que tenha comprado um produto online ou na loja pode enviar uma avaliação

4.8

de 5

31

Críticas

96%

recomendam este produto

3
2

14/09/2021

Brasil

Brasil

ótima qualidade!

Produto excelente, fácil de limpar e usar. Meu filho se adaptou de primeira.

Prós

qualidade

Contras

nenhuma

Sim, eu recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para SCF813/37 Mamadeira anticólica

Sim, eu recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para SCF813/37 Mamadeira anticólica

12/08/2021

Brasil

Brasil

Funcionário(a) da Philips

Produto de ótima qualidade

[Employee of philipsglobal] Quando eu e minha esposa descobrimos a gravidez, ela sempre falou das qualidades, comentários e recomendações ótimas que ela já tinha ouvido falar, e quando começamos a usar não tivemos dúvida da qualidade do produto.

Prós

Diminuição da confusão de bico e cólicas

Contras

O bico da mamadeira ser um pouco grande

Esta avaliação foi feita para SCF813/37 Mamadeira anticólica

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09/08/2021

Brasil

Brasil

Qualidade e praticidade

Tenho também os outros tamanhos e esse é o tamanho que mais tenho usado com meu filho. Muito prática e qualidade indiscutível.

Prós

Tamanho e qualidade

Contras

Não tem

Sim, eu recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para SCF813/37 Mamadeira anticólica

Sim, eu recomendo este produto

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Avisos legais

  1. Com base num inquérito de satisfação realizado online em dezembro de 2017 pela GemSeek, a mais de 8000 utilizadoras de marcas de produtos de puericultura. 

  1. 0% de BPA, de acordo com o regulamento 10/2011 da UE

  2. Com 2 semanas de vida, os bebês alimentados com as mamadeiras Philips Avent têm menos cólica e significativamente menos incômodo à noite em comparação com bebês alimentados com mamadeiras de concorrentes.

  3. O design comprovado do bico evita dobra e ingestão de ar associada, e interrupções na alimentação.

  4. O que é cólica e como ela afeta os bebês? A cólica é causada, em parte, por engolir ar durante a alimentação, o que cria desconforto no sistema digestivo do bebê. Os sintomas incluem choro e o incômodo.