Descontinuado
1 mamadeira
330 ml
Bico de fluxo médio
3m+
A válvula anticólica foi projetada para reduzir cólicas e desconforto. Conforme o bebê mama, a válvula integrada ao bico se dobra, permitindo que o ar entre na mamadeira, evitando a formação de vácuo e movendo o ar para a parte de trás da mamadeira. Ela mantém o ar dentro da garrafa e longe da barriga do bebê, reduzindo a cólica e o desconforto.
A mamadeira anticólica Philips Avent reduz o incômodo. Bebês alimentados com as mamadeiras anticólica Philips Avent têm 60% menos incômodo à noite do que bebês alimentados com a mamadeira anticólica do concorrente.*
O formato de bico proporciona uma pega segura, e a textura ondulada evita dobra para uma alimentação confortável e sem interrupções.
4.8
de 5
18
Críticas
94%
recomendam este produto
Papai da Mnau
12/08/2021
Brasil
Funcionário(a) da Philips
Praticidade
[Employee of philipsglobal] Essa mamadeira tem sido fundamental para complementar o peito, o material de ótima qualidade, caiu no chão várias vezes e não quebrou e fácil para limpeza.
Prós
Facil sucção
Sim, eu recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para SCF816/17 Mamadeira anticólica
Sim, eu recomendo este produto
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Josy_
31/07/2021
Brasil
Excelente
Como não consegui amamentar, pesquisei uma marca que seria a melhor! E realmente eu amei eu uso avent desde a primeira semana de vida do Henrique e super recomendo! E o importante é nosso pequeno gostar! E ele ama !!!
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Dim2
29/07/2021
Brasil
Durabilidade
Todas as mamadeiras que usei da Avent foram ótimas! Além da durabilidade e excelente qualidade, principalmente pelas quedas no chão. Também são fáceis de limpar, bico maleável e de super adaptação ao bebê. Tem a facilidade de poder usar seu copo com outros bicos da mesma marca. Excelente!
Prós
Durabilidade
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Com base num inquérito de satisfação realizado online em dezembro de 2017 pela GemSeek, a mais de 8000 utilizadoras de marcas de produtos de puericultura.
0% de BPA, de acordo com o regulamento 10/2011 da UE
Com 2 semanas de vida, os bebês alimentados com as mamadeiras Philips Avent têm menos cólica e significativamente menos incômodo à noite em comparação com bebês alimentados com mamadeiras de concorrentes.
O design comprovado do bico evita dobra e ingestão de ar associada, e interrupções na alimentação.
O que é cólica e como ela afeta os bebês? A cólica é causada, em parte, por engolir ar durante a alimentação, o que cria desconforto no sistema digestivo do bebê. Os sintomas incluem choro e o incômodo.