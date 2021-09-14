Descontinuado
A válvula anticólica foi projetada para reduzir cólicas e desconforto. Conforme o bebê mama, a válvula integrada ao bico se dobra, permitindo que o ar entre na mamadeira, evitando a formação de vácuo e movendo o ar para a parte de trás da mamadeira. Ela mantém o ar dentro da garrafa e longe da barriga do bebê, reduzindo a cólica e o desconforto.
A mamadeira anticólica Philips Avent reduz o incômodo. Bebês alimentados com as mamadeiras anticólica Philips Avent têm 60% menos incômodo à noite do que bebês alimentados com a mamadeira anticólica do concorrente.*
O formato de bico proporciona uma pega segura, e a textura ondulada evita dobra para uma alimentação confortável e sem interrupções.
4.8
de 5
31
Críticas
96%
recomendam este produto
AnCaSo
14/09/2021
Brasil
ótima qualidade!
Produto excelente, fácil de limpar e usar. Meu filho se adaptou de primeira.
Prós
qualidade
Contras
nenhuma
Sim, eu recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para SCF813/37 Mamadeira anticólica
Sim, eu recomendo este produto
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Papai da Mnau
12/08/2021
Brasil
Funcionário(a) da Philips
Produto de ótima qualidade
[Employee of philipsglobal] Quando eu e minha esposa descobrimos a gravidez, ela sempre falou das qualidades, comentários e recomendações ótimas que ela já tinha ouvido falar, e quando começamos a usar não tivemos dúvida da qualidade do produto.
Prós
Diminuição da confusão de bico e cólicas
Contras
O bico da mamadeira ser um pouco grande
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MamãedoLiam
09/08/2021
Brasil
Qualidade e praticidade
Tenho também os outros tamanhos e esse é o tamanho que mais tenho usado com meu filho. Muito prática e qualidade indiscutível.
Prós
Tamanho e qualidade
Contras
Não tem
Sim, eu recomendo este produto
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