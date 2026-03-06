SCF813/14
1 mamadeira
260 ml
Bico para fluxo lento
Um mês ou mais
O bico permanece cheio de leite, mesmo quando a mamadeira está na horizontal, para que o bebê fique em uma posição mais natural e vertical. Isso pode ajudar a reduzir o refluxo, auxiliar na digestão e tornar o tempo de amamentação mais confortável para você e seu bebê.
Nosso exclusivo acessório AirFree™ retira o ar do bico para que o bebê ingira menos ar na mamada. Isso pode ajudar a reduzir problemas comuns da amamentação, como cólica, refluxo e gases.
Estudos clínicos demonstraram que a mamadeira Philips Avent reduz as cólicas e o incômodo*. Como? Uma válvula no bico impede a acumulação de vácuo à medida que o bebê bebe, permitindo uma alimentação sem interrupções. Isso pode ajudar a reduzir cólicas, gases, cuspes e arrotos.
Críticas
Com base num inquérito de satisfação realizado online em dezembro de 2017 pela GemSeek, a mais de 8000 utilizadoras de marcas de produtos de puericultura.
O acessório AirFree™ foi criado para ajudar o bebê a ingerir menos ar. O bico permanece cheio de leite, mesmo na horizontal, para uma amamentação vertical. A redução de ar ingerido pelo bebê pode ajudar a reduzir problemas comuns da amamentação, como cólica, gases e refluxo.
80% das mães concordaram que "o bebê teve menos problemas de alimentação" em um teste de posicionamento doméstico realizado com 144 mães nos EUA em 2017
Com duas semanas de vida, os bebês amamentados com as mamadeiras Philips Avent tendem a ter menos cólica e significativamente menos incômodo à noite em comparação com bebês alimentados com outras mamadeiras.
O que é cólica e como ela afeta os bebês? A cólica é causada, em parte, por engolir ar durante a alimentação, o que cria desconforto no sistema digestivo do bebê. Os sintomas incluem choro, incômodo, gases e golfadas.