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  • Desenvolvido para reduzir cólicas, gases e refluxo*
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Philips AventMamadeira anticólica com acessório AirFree™

SCF813/14

Desenvolvido para reduzir cólicas, gases e refluxo*
O acessório AirFree™ foi criado para ajudar o bebê a ingerir menos ar. O bico permanece cheio de leite, mesmo na horizontal, para uma amamentação vertical. A redução de ar ingerido pelo bebê pode ajudar a reduzir problemas comuns da amamentação, como cólica, gases e refluxo.
Ver todos os benefícios
ROW Philips Avent Nr1 Recommended brand by moms worldwide Icon [master-fc6671207bf9427eb2b7b27500eaec22] [com-mig]

Marca n.º 1 recomendada por mães em todo o mundo.1

Mantém o leite dentro e o ar fora

Desenvolvido para reduzir cólicas, gases e refluxo*

  • 1 mamadeira

  • 260 ml

  • Bico para fluxo lento

  • Um mês ou mais

Mantém o leite dentro e o ar fora para uma fácil amamentação vertical

Mantém o leite dentro e o ar fora para uma fácil amamentação vertical

O bico permanece cheio de leite, mesmo quando a mamadeira está na horizontal, para que o bebê fique em uma posição mais natural e vertical. Isso pode ajudar a reduzir o refluxo, auxiliar na digestão e tornar o tempo de amamentação mais confortável para você e seu bebê.

O bico permanece cheio de leite, não de ar

O bico permanece cheio de leite, não de ar

Nosso exclusivo acessório AirFree™ retira o ar do bico para que o bebê ingira menos ar na mamada. Isso pode ajudar a reduzir problemas comuns da amamentação, como cólica, refluxo e gases.

Sistema anticólica com redução comprovada de cólicas e incômodo*

Sistema anticólica com redução comprovada de cólicas e incômodo*

Estudos clínicos demonstraram que a mamadeira Philips Avent reduz as cólicas e o incômodo*. Como? Uma válvula no bico impede a acumulação de vácuo à medida que o bebê bebe, permitindo uma alimentação sem interrupções. Isso pode ajudar a reduzir cólicas, gases, cuspes e arrotos.

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Avisos legais

  1. Com base num inquérito de satisfação realizado online em dezembro de 2017 pela GemSeek, a mais de 8000 utilizadoras de marcas de produtos de puericultura. 

  1. O acessório AirFree™ foi criado para ajudar o bebê a ingerir menos ar. O bico permanece cheio de leite, mesmo na horizontal, para uma amamentação vertical. A redução de ar ingerido pelo bebê pode ajudar a reduzir problemas comuns da amamentação, como cólica, gases e refluxo.

  2. 80% das mães concordaram que "o bebê teve menos problemas de alimentação" em um teste de posicionamento doméstico realizado com 144 mães nos EUA em 2017

  3. Com duas semanas de vida, os bebês amamentados com as mamadeiras Philips Avent tendem a ter menos cólica e significativamente menos incômodo à noite em comparação com bebês alimentados com outras mamadeiras.

  4. O que é cólica e como ela afeta os bebês? A cólica é causada, em parte, por engolir ar durante a alimentação, o que cria desconforto no sistema digestivo do bebê. Os sintomas incluem choro, incômodo, gases e golfadas.