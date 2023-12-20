Descontinuado
1 mamadeira
125 ml
Bico para fluxo de recém-nascido
Recém-nascido
A válvula anticólica foi projetada para reduzir cólicas e desconforto. Conforme o bebê mama, a válvula integrada ao bico se dobra, permitindo que o ar entre na mamadeira, evitando a formação de vácuo e movendo o ar para a parte de trás da mamadeira. Ela mantém o ar dentro da garrafa e longe da barriga do bebê, reduzindo a cólica e o desconforto.
A mamadeira anticólica Philips Avent reduz o incômodo. Bebês alimentados com as mamadeiras anticólica Philips Avent têm 60% menos incômodo à noite do que bebês alimentados com a mamadeira anticólica do concorrente.*
O formato de bico proporciona uma pega segura, e a textura ondulada evita dobra para uma alimentação confortável e sem interrupções.
4.7
de 5
25
Críticas
100%
recomendam este produto
Ve82
20/12/2023
Brasil
Perfeita!
Minha bebê tem 1 ano e 5 meses e só usa produtos Philips Avent. Não teve cólicas, pegou super fácil a mamadeira e apesar de ter outras chupetas para idade dela da mesma marca ela só dorme com a primeira que comprei quando era recém nascida. Incrível é que a chupeta não deforma, não rasgou e nem de cor ela mudou. Continua igual ao dia que comprei. Amo os produtos Avent. Apesar de não ter reposição para o bico copo de transição o que acho errado demais.
Prós
Duráveis e de fácil adaptação
Contras
Alguns produtos não tem peça de reposição.
Sim, eu recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para SCF811/17 Mamadeira anticólica
Sim, eu recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para SCF811/17 Mamadeira anticólica
Papai da Mnau
12/08/2021
Brasil
Funcionário(a) da Philips
Produto indispensável
[Employee of philipsglobal] A mamadeira foi ótima para reduzir as cólicas e desconforto da minha filha, pois o ar era liberado para longe da barriguinha dela. O formato do bico ajudou a minha filha a pegar a mamadeira. E além disso são feitas de materiais de ótima qualidade.
Prós
Reduz o desconfoto e a cólica. O bico ajuda na aceitação da mamadeira
Sim, eu recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para SCF810/17 Mamadeira anticólica
Sim, eu recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para SCF810/17 Mamadeira anticólica
Josy_
31/07/2021
Brasil
Super recomendo
Como não consegui amamentar, pesquisei uma marca que seria a melhor! E realmente eu amei eu uso avent desde a primeira semana de vida do Henrique e super recomendo!
Esta avaliação foi feita para SCF810/17 Mamadeira anticólica
Esta avaliação foi feita para SCF810/17 Mamadeira anticólica
Com base num inquérito de satisfação realizado online em dezembro de 2017 pela GemSeek, a mais de 8000 utilizadoras de marcas de produtos de puericultura.
0% de BPA, de acordo com o regulamento 10/2011 da UE
Com 2 semanas de vida, os bebês alimentados com as mamadeiras Philips Avent têm menos cólica e significativamente menos incômodo à noite em comparação com bebês alimentados com mamadeiras de concorrentes.
O design comprovado do bico evita dobra e ingestão de ar associada, e interrupções na alimentação.
O que é cólica e como ela afeta os bebês? A cólica é causada, em parte, por engolir ar durante a alimentação, o que cria desconforto no sistema digestivo do bebê. Os sintomas incluem choro e o incômodo.