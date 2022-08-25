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  • À prova de vazamento para beber sem bagunça
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Descontinuado

Philips Avent -Copo com bico macio e resistente a mordidas

SCF802/02

1.7
| (3) Críticas
À prova de vazamento para beber sem bagunça
O copo com bico Philips Avent My Grippy tem uma válvula exclusiva, é à prova de vazamento e é recomendado pelas mamães! Ele tem uma textura antideslizante e formato anatômico para mãos pequenas, ajudando as crianças a desenvolver com confiança habilidades para beber de maneira independente.
Ver todos os benefícios
Philips Avent #1 Recommended brand by moms worldwide Icon [9crop-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [master-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [com-mig]

Marca n.º 1 recomendada por mães em todo o mundo.1

Bico resistente a mordidas para dentes em desenvolvimento

À prova de vazamento para beber sem bagunça

  • Copo com bico My Grippy

  • 300ml/10oz

  • Para 9 meses ou mais

  • Embalagem com 1 unidade

Válvula avançada à prova de vazamento

Válvula avançada à prova de vazamento

Não há nada como uma boa aventura. Pergunte às crianças. E, não importa onde você estiver, com este copo à prova de vazamentos, as crianças conseguem beber sem fazer bagunça. Por causa da válvula exclusiva, o líquido flui somente quando a criança começa a beber. Por isso, não se preocupe com bebidas derramadas nem copos virando. E não acredite só na nossa palavra: 91% das mães concordam que este copo é à prova de vazamentos*

Bico resistente a mordidas para dentes em desenvolvimento

Bico resistente a mordidas para dentes em desenvolvimento

Quando o assunto é beber de maneira fácil e confortável, as crianças precisam de um bico que seja suave para as gengivas, mas que aguente os dentes em desenvolvimento. O copo com bico My Grippy oferece ambos, graças ao bico macio resistente a mordidas.

Formato anatômico e textura antideslizante

Formato anatômico e textura antideslizante

A criança se tornará mais confiante e independente ao beber rapidamente, graças ao design fácil de segurar. Com o formato anatômico e a textura antideslizante, o copo é ideal para mãos pequenas.

Especificações técnicas

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Críticas

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1.7

de 5

3

Críticas

5
4
2

25/08/2022

Brasil

Brasil

Bico amarelado

Estou dando 3 estrelas porque o bico veio amarelado

Esta avaliação foi feita para - SCF802/01 Copo com bico macio e resistente a mordidas

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29/09/2022

Brasil

Brasil

Decepcionada

Boa noite! Primeiro que meu filho sempre teve mamadeira da marca Avent, mais fiquei decepcionada devido o compro q comprei não ter vindo personalizado como solicitei na compra e do bico está bem amarelo, parecendo q já foi usado!

Contras

Do produto não ter qualidade boa como mostra nas imagens para comprar.

Esta avaliação foi feita para - SCF802/01 Copo com bico macio e resistente a mordidas

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04/10/2021

Brasil

Brasil

Não é anti-vazamento

Ao virar sai um fluxo contínuo de líquido, depois algumas gotas e só depois ele para um pouco, mas até descobrir isso, já tinha molhado toda a mala da minha bebê. Fui usar a primeira vez e fiquei decepcionada.

Prós

Bico é mais duro, e criança já com dentição fica mais difícil de rasgar.

Contras

Pinga e molha as coisas.

Esta avaliação foi feita para - SCF802/01 Copo com bico macio e resistente a mordidas

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Avisos legais

  1. Com base em uma pesquisa global de satisfação realizada online com 10.109 usuários de marcas e produtos de cuidado materno e infantil em 2023. 

  1. Testes independentes de produtos pelo consumidor no Reino Unido, setembro de 2013