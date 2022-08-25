SCF802/01
Copo com bico My Grippy
300ml/10oz
Para 9 meses ou mais
Embalagem com 1 unidade
Não há nada como uma boa aventura. Pergunte às crianças. E, não importa onde você estiver, com este copo à prova de vazamentos, as crianças conseguem beber sem fazer bagunça. Por causa da válvula exclusiva, o líquido flui somente quando a criança começa a beber. Por isso, não se preocupe com bebidas derramadas nem copos virando. E não acredite só na nossa palavra: 91% das mães concordam que este copo é à prova de vazamentos*
Quando o assunto é beber de maneira fácil e confortável, as crianças precisam de um bico que seja suave para as gengivas, mas que aguente os dentes em desenvolvimento. O copo com bico My Grippy oferece ambos, graças ao bico macio resistente a mordidas.
A criança se tornará mais confiante e independente ao beber rapidamente, graças ao design fácil de segurar. Com o formato anatômico e a textura antideslizante, o copo é ideal para mãos pequenas.
1.7
de 5
3
Críticas
Mamãepri
25/08/2022
Brasil
Bico amarelado
Estou dando 3 estrelas porque o bico veio amarelado
Esta avaliação foi feita para - SCF802/01 Copo com bico macio e resistente a mordidas
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29/09/2022
Brasil
Decepcionada
Boa noite! Primeiro que meu filho sempre teve mamadeira da marca Avent, mais fiquei decepcionada devido o compro q comprei não ter vindo personalizado como solicitei na compra e do bico está bem amarelo, parecendo q já foi usado!
Contras
Do produto não ter qualidade boa como mostra nas imagens para comprar.
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Lena-cris
04/10/2021
Brasil
Não é anti-vazamento
Ao virar sai um fluxo contínuo de líquido, depois algumas gotas e só depois ele para um pouco, mas até descobrir isso, já tinha molhado toda a mala da minha bebê. Fui usar a primeira vez e fiquei decepcionada.
Prós
Bico é mais duro, e criança já com dentição fica mais difícil de rasgar.
Contras
Pinga e molha as coisas.
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Com base em uma pesquisa global de satisfação realizada online com 10.109 usuários de marcas e produtos de cuidado materno e infantil em 2023.
Testes independentes de produtos pelo consumidor no Reino Unido, setembro de 2013