Descontinuado
Copo com canudo Bendy
300ml/10oz
Para 12 meses ou mais
Embalagem com 1 unidade
Aprender a beber de forma independente é um passo fundamental no desenvolvimento de uma criança. Ajudamos as crianças a beber de forma independente, facilitando a transição da amamentação ou mamadeira para o copo sem tapa. Por aprendermos com profissionais da saúde, nossas diferentes soluções com bicos macios e duros, canudos e bordas de bebidas a 360° acompanham o desenvolvimento das crianças e estimulam as habilidades motoras e de beber recém-adquiridas. Nossas soluções de qualidade premium foram desenvolvidas com a conveniência e a higiene em mente.
O copo de 10 oz é o tamanho perfeito para manter as crianças hidratadas durante todo o dia e durante os tempos de atividade. O design flip top mantém o canudo limpo nas atividades ao ar livre. O formato anatômico do copo e a textura antideslizante facilitam a pegada pelas mãos pequenas das crianças, permitindo que elas desenvolvam habilidades de consumo independentes com confiança.
A parte inferior do canudo é dobrada para que o canudo chegue facilmente até o líquido para a criança conseguir beber em uma posição natural.
5.0
de 5
25
Críticas
100%
recomendam este produto
Guiprado
12/08/2021
Brasil
Produto escelente
Produto de ótima qualidade, super pratico, ótima opção. Super recomendo.
Sim, eu recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para SCF798/02 Copos com canudo
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Liliju
04/05/2021
Brasil
Excelente pr8oduto
Produto execelente Pratico tem um design moderno posso levar líquido dentro que nao derrama.
Prós
Pratico
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03/11/2020
Brasil
Excelente
Minha filha só quer tomar suquinho nessa mamadeira agora! Ela amou... e eu também! É super fácil para higienizar!
Prós
Qualidade e conforto
Contras
não há
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Com base em uma pesquisa global de satisfação realizada online com 10.109 usuários de marcas e produtos de cuidado materno e infantil em 2023.
90% dos 200 dentistas pediátricos entrevistados nos EUA concordam que o design do nosso copo com canudo permite um desenvolvimento oral saudável. 89% concordam que beber com canudo exercita a musculatura bucal (pesquisa exclusivamente do setor, EUA, abril de 2016). Desenvolvido com pediatras da fala, dentistas, ergonomistas e parteiras.