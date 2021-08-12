ProdutosSuporte

Um estilo de vida saudável começa aqui. Cadastre-se e receba ofertas exclusivas.

Todas as séries

  • Permite desenvolvimento oral saudável*
  • Permite desenvolvimento oral saudável*
  • Permite desenvolvimento oral saudável*
  • Permite desenvolvimento oral saudável*
  • Permite desenvolvimento oral saudável*
  • Permite desenvolvimento oral saudável*

Philips AventCopos com canudo

SCF798/01

5
| (25) Críticas | 100% recomendam este produto
Permite desenvolvimento oral saudável*
O copo com canudo Philips Avent Bendy com formato anatômico é a escolha ideal para crianças ativas e em fase de crescimento e permite um desenvolvimento oral saudável. Desenvolvido com especialistas para torná-lo o nosso melhor copo com canudo.*
Ver todos os benefícios
Philips Avent #1 Recommended brand by moms worldwide Icon [9crop-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [master-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [com-mig]

Marca n.º 1 recomendada por mães em todo o mundo.1

Projeto de válvula antivazamento para evitar derramamentos

Permite desenvolvimento oral saudável*

  • Copo com canudo Bendy

  • 300ml/10oz

  • Para 12 meses ou mais

  • Embalagem com 1 unidade

Os copos Philips Avent seguem o desenvolvimento das crianças

Aprender a beber de forma independente é um passo fundamental no desenvolvimento de uma criança. Ajudamos as crianças a beber de forma independente, facilitando a transição da amamentação ou mamadeira para o copo sem tapa. Por aprendermos com profissionais da saúde, nossas diferentes soluções com bicos macios e duros, canudos e bordas de bebidas a 360° acompanham o desenvolvimento das crianças e estimulam as habilidades motoras e de beber recém-adquiridas. Nossas soluções de qualidade premium foram desenvolvidas com a conveniência e a higiene em mente.

Formato anatômico e textura antideslizante para ser mais fácil de segurar

O copo de 10 oz é o tamanho perfeito para manter as crianças hidratadas durante todo o dia e durante os tempos de atividade. O design flip top mantém o canudo limpo nas atividades ao ar livre. O formato anatômico do copo e a textura antideslizante facilitam a pegada pelas mãos pequenas das crianças, permitindo que elas desenvolvam habilidades de consumo independentes com confiança.

O canudo menor está dobrado para ajudar a criança a tomar até o último gole

O canudo menor está dobrado para ajudar a criança a tomar até o último gole

A parte inferior do canudo é dobrada para que o canudo chegue facilmente até o líquido para a criança conseguir beber em uma posição natural.

Especificações técnicas

Obter suporte para este produto

Encontrar perguntas frequentes, manuais do usuário, informações de segurança e dicas

Encontrar uma peça avulsa ou um acessório

Acesse a seção de peças e acessórios

Peças e acessórios

Críticas

Essas avaliações são gerenciadas pelo Bazaarvoice e estão em conformidade com a Política de Autenticidade do Bazaarvoice, que é suportada por tecnologia antifraude e por análise humana. Os detalhes podem ser encontrados em
As opiniões dos clientes na forma de classificação do produto com estrelas são úteis para todos os clientes. Dão-lhe a oportunidade para saber mais sobre o produto e ajudam a tomar uma decisão de compra. Qualquer cliente que tenha comprado um produto online ou na loja pode enviar uma avaliação

5.0

de 5

25

Críticas

100%

recomendam este produto

3
2
1

12/08/2021

Brasil

Brasil

Produto escelente

Produto de ótima qualidade, super pratico, ótima opção. Super recomendo.

Sim, eu recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para SCF798/02 Copos com canudo

Sim, eu recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para SCF798/02 Copos com canudo

04/05/2021

Brasil

Brasil

Excelente pr8oduto

Produto execelente Pratico tem um design moderno posso levar líquido dentro que nao derrama.

Prós

Pratico

Sim, eu recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para SCF798/02 Copos com canudo

Sim, eu recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para SCF798/02 Copos com canudo

03/11/2020

Brasil

Brasil

Excelente

Minha filha só quer tomar suquinho nessa mamadeira agora! Ela amou... e eu também! É super fácil para higienizar!

Prós

Qualidade e conforto

Contras

não há

Sim, eu recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para SCF798/02 Copos com canudo

Sim, eu recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para SCF798/02 Copos com canudo

Cadastre-se em nossa Newsletter e receba ofertas exclusivas.

  • Ofertas exclusivas para membros.
  • Acesso antecipado às vendas.
  • Dicas para um estilo de vida saudável.

Gostaria de receber comunicações promocionais – com base nas minhas preferências e comportamento – sobre produtos, serviços, eventos e promoções da Philips. Posso cancelar a inscrição a qualquer momento!

  • Ofertas exclusivas para membros.
  • Acesso antecipado às vendas.
  • Dicas para um estilo de vida saudável.
Avisos legais

  1. Com base em uma pesquisa global de satisfação realizada online com 10.109 usuários de marcas e produtos de cuidado materno e infantil em 2023. 

  1. 90% dos 200 dentistas pediátricos entrevistados nos EUA concordam que o design do nosso copo com canudo permite um desenvolvimento oral saudável. 89% concordam que beber com canudo exercita a musculatura bucal (pesquisa exclusivamente do setor, EUA, abril de 2016). Desenvolvido com pediatras da fala, dentistas, ergonomistas e parteiras.