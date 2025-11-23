Copo com canudo Bendy
200 ml/7 oz
Para 9 meses ou mais
Embalagem com 1 unidade
Aprender a beber de forma independente é um passo fundamental no desenvolvimento de uma criança. Ajudamos as crianças a beber de forma independente, facilitando a transição da amamentação ou mamadeira para o copo sem tapa. Por aprendermos com profissionais da saúde, nossas diferentes soluções com bicos macios e duros, canudos e bordas de bebidas a 360° acompanham o desenvolvimento das crianças e estimulam as habilidades motoras e de beber recém-adquiridas. Nossas soluções de qualidade premium foram desenvolvidas com a conveniência e a higiene em mente.
As alças integradas do copo foram projetadas ergonomicamente, tornando mais fácil para as mãos pequenas segurarem o copo. O canudo macio e flexível é delicado com as gengivas, enquanto o tamanho pequeno e leve do copo é ideal para os primeiros goles com canudo.
A parte inferior do canudo é dobrada para que o canudo chegue facilmente até o líquido para a criança conseguir beber em uma posição natural.
4.6
de 5
33
Críticas
93%
recomendam este produto
Borsari 1
23/11/2025
Brasil
Parte da promoção
Produto excelente
O melhor copinho de todos. Minha pequena não engasga, e hoje , com 2 anos já tem a autonomia de abrir e fechar a tampinha, mantendo o bico sempre protegido
Esta avaliação foi feita para SCF796/01 Copos com canudo
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Borsari
23/11/2025
Brasil
Parte da promoção
Produto excelente
Esse é o melhor copinho de todos. Minha pequena não engasga, e a tampinha mantém o bico protegido, então ele vai com a gente para todos os lugares.
Esta avaliação foi feita para SCF796/01 Copos com canudo
Esta avaliação foi feita para SCF796/01 Copos com canudo
Edi-
21/05/2024
Brasil
Parte da promoção
Produto lindo
Ajuda a criança a fazer um bom controle de ingestão de água além de ter um lindo design!
Sim, eu recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para SCF796/02 Copos com canudo
Sim, eu recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para SCF796/02 Copos com canudo
Com base em uma pesquisa global de satisfação realizada online com 10.109 usuários de marcas e produtos de cuidado materno e infantil em 2023.
90% dos 200 dentistas pediátricos entrevistados nos EUA concordam que o design do nosso copo com canudo permite um desenvolvimento oral saudável. 89% concordam que beber com canudo exercita a musculatura bucal (pesquisa exclusivamente do setor, EUA, abril de 2016). Desenvolvido com pediatras da fala, dentistas, ergonomistas e parteiras.