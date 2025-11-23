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  • Permite desenvolvimento oral saudável*
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Philips AventCopos com canudo

SCF796/01

4.6
| (33) Críticas | 93% recomendam este produto
Permite desenvolvimento oral saudável*
O copo com canudo Philips Avent Bendy com alças ergonômicas é ideal para os primeiros goles com um canudo e permite um desenvolvimento oral saudável.* Desenvolvido com especialistas para torná-lo o nosso melhor copo com canudo.*
Ver todos os benefícios
Philips Avent #1 Recommended brand by moms worldwide Icon [9crop-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [master-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [com-mig]

Marca n.º 1 recomendada por mães em todo o mundo.1

Projeto de válvula antivazamento para evitar derramamentos

Permite desenvolvimento oral saudável*

  • Copo com canudo Bendy

  • 200 ml/7 oz

  • Para 9 meses ou mais

  • Embalagem com 1 unidade

Os copos Philips Avent seguem o desenvolvimento das crianças

Aprender a beber de forma independente é um passo fundamental no desenvolvimento de uma criança. Ajudamos as crianças a beber de forma independente, facilitando a transição da amamentação ou mamadeira para o copo sem tapa. Por aprendermos com profissionais da saúde, nossas diferentes soluções com bicos macios e duros, canudos e bordas de bebidas a 360° acompanham o desenvolvimento das crianças e estimulam as habilidades motoras e de beber recém-adquiridas. Nossas soluções de qualidade premium foram desenvolvidas com a conveniência e a higiene em mente.

Alças ergonômicas e canudo macio: ideal para crianças pequenas

As alças integradas do copo foram projetadas ergonomicamente, tornando mais fácil para as mãos pequenas segurarem o copo. O canudo macio e flexível é delicado com as gengivas, enquanto o tamanho pequeno e leve do copo é ideal para os primeiros goles com canudo.

O canudo menor está dobrado para ajudar a criança a tomar até o último gole

O canudo menor está dobrado para ajudar a criança a tomar até o último gole

A parte inferior do canudo é dobrada para que o canudo chegue facilmente até o líquido para a criança conseguir beber em uma posição natural.

Especificações técnicas

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Críticas

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4.6

de 5

33

Críticas

93%

recomendam este produto

2

23/11/2025

Brasil

Brasil

Produto excelente

O melhor copinho de todos. Minha pequena não engasga, e hoje , com 2 anos já tem a autonomia de abrir e fechar a tampinha, mantendo o bico sempre protegido

Esta avaliação foi feita para SCF796/01 Copos com canudo

Esta avaliação foi feita para SCF796/01 Copos com canudo

23/11/2025

Brasil

Brasil

Produto excelente

Esse é o melhor copinho de todos. Minha pequena não engasga, e a tampinha mantém o bico protegido, então ele vai com a gente para todos os lugares.

Esta avaliação foi feita para SCF796/01 Copos com canudo

Esta avaliação foi feita para SCF796/01 Copos com canudo

21/05/2024

Brasil

Brasil

Produto lindo

Ajuda a criança a fazer um bom controle de ingestão de água além de ter um lindo design!

Sim, eu recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para SCF796/02 Copos com canudo

Sim, eu recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para SCF796/02 Copos com canudo

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Avisos legais

  1. Com base em uma pesquisa global de satisfação realizada online com 10.109 usuários de marcas e produtos de cuidado materno e infantil em 2023. 

  1. 90% dos 200 dentistas pediátricos entrevistados nos EUA concordam que o design do nosso copo com canudo permite um desenvolvimento oral saudável. 89% concordam que beber com canudo exercita a musculatura bucal (pesquisa exclusivamente do setor, EUA, abril de 2016). Desenvolvido com pediatras da fala, dentistas, ergonomistas e parteiras.