Descontinuado
SCF784/00
340 ml
340 ml
Para 12 meses ou mais
Esse copo sem bico permite que o bebê tome o líquido por toda a boda, como em um copo para adultos.
O design desse copo sem bico permite que os dentes cresçam de maneira saudável.
Esse copo sem bico apresenta uma válvula única que é ativada pelo lábio para que o líquido somente flua do copo quando o lábio da criança for pressionado contra a borda. Entre goles, a válvula fecha automaticamente para que você não tenha que se preocupar com manchas e sujeiras.
1.7
de 5
3
Críticas
Jac2621
17/05/2018
Brasil
Pra higienização é péssimo
Comprei esse copo pra minha filha quando ela tinha 7 meses, hoje ela tem 1 a e 2 meses, nunca tive problema com o uso, sempre preferi sair com ele na bolsa do que com o de bico rígido, pois não vazava. Até q ele começou a acumular sujeira na parte interna, e eu não conseguia limpar d jeito nenhum até q com muito custo consegui desmontar, foi a desgraça total, hoje não consigo mais usar o copo pq ele desmonta, vaza, uma simples balançada no copo a parte interna cai dentro do copo. Muito decepcionada
Esta avaliação foi feita para SCF784/00 Copo infantil
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mae2014
11/01/2016
Brasil
não funcionou
O conceito é interessante mas não funcionou. Meu filho de 16 meses no primeiro uso já conseguiu desmontar o copo inteiro, fora que ele se molha todo porque aperta o bico (com as mãos) e o líquido sai facilmente.
Esta avaliação foi feita para SCF784/00 Copo infantil
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Rosana1
06/10/2017
Brasil
Não recomendo
Comprei hoje esse copo pra minha filha de 1 ano e 8 meses. Gastei dinheiro a tôa. Eu queria que a minha filha tivesse a oportunidade de ficar com um copo e pudesse beber água a qualquer momento, sem que derramasse água, mas isso não é possível, porque basta ela pressionar a parte de cima do copo e virar pra derramar água! O piso fica molhado e ela acaba escorregando. Além disso, só é ela sacudir um pouco o copo virado pra baixo que vaza água aos poucos. Fiquei decepcionada com o produto!
Esta avaliação foi feita para SCF784/00 Copo infantil
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Com base em uma pesquisa global de satisfação realizada online com 10.109 usuários de marcas e produtos de cuidado materno e infantil em 2023.
77% dos dentistas pediátricos entrevistados concordam que esse copo permite o desenvolvimento oral saudável (pesquisa independente on-line, EUA, abril de 2016)
72% dos dentistas recomendariam a tecnologia ativada pelo lábio (pesquisa independente on-line, EUA, abril de 2016)