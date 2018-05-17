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  • Ajuda com a transição para crescer usando o copo infantil
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Descontinuado

Philips AventCopo infantil

SCF784/00

1.7
| (3) Críticas
Ajuda com a transição para crescer usando o copo infantil
Facilite a transição do seu bebê de copos para crianças para copos abertos, sem bagunça! A tecnologia ativada pelo lábio faz com que o líquido somente flua do copo quando o lábio da criança for pressionado contra a borda.
Ver todos os benefícios
Philips Avent #1 Recommended brand by moms worldwide Icon [9crop-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [master-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [com-mig]

Marca n.º 1 recomendada por mães em todo o mundo.1

A transição ideal para bebês em desenvolvimento

Ajuda com a transição para crescer usando o copo infantil

  • 340 ml

  • 340 ml

  • Para 12 meses ou mais

Permite que o bebê tome o líquido pela borda, como em um copo aberto

Permite que o bebê tome o líquido pela borda, como em um copo aberto

Esse copo sem bico permite que o bebê tome o líquido por toda a boda, como em um copo para adultos.

Permite desenvolvimento oral saudável*

Permite desenvolvimento oral saudável*

O design desse copo sem bico permite que os dentes cresçam de maneira saudável.

Tecnologia ativada pelo lábio

Tecnologia ativada pelo lábio

Esse copo sem bico apresenta uma válvula única que é ativada pelo lábio para que o líquido somente flua do copo quando o lábio da criança for pressionado contra a borda. Entre goles, a válvula fecha automaticamente para que você não tenha que se preocupar com manchas e sujeiras.

Especificações técnicas

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Críticas

Essas avaliações são gerenciadas pelo Bazaarvoice e estão em conformidade com a Política de Autenticidade do Bazaarvoice, que é suportada por tecnologia antifraude e por análise humana. Os detalhes podem ser encontrados em
As opiniões dos clientes na forma de classificação do produto com estrelas são úteis para todos os clientes. Dão-lhe a oportunidade para saber mais sobre o produto e ajudam a tomar uma decisão de compra. Qualquer cliente que tenha comprado um produto online ou na loja pode enviar uma avaliação

1.7

de 5

3

Críticas

5
4
3

17/05/2018

Brasil

Brasil

Pra higienização é péssimo

Comprei esse copo pra minha filha quando ela tinha 7 meses, hoje ela tem 1 a e 2 meses, nunca tive problema com o uso, sempre preferi sair com ele na bolsa do que com o de bico rígido, pois não vazava. Até q ele começou a acumular sujeira na parte interna, e eu não conseguia limpar d jeito nenhum até q com muito custo consegui desmontar, foi a desgraça total, hoje não consigo mais usar o copo pq ele desmonta, vaza, uma simples balançada no copo a parte interna cai dentro do copo. Muito decepcionada

Esta avaliação foi feita para SCF784/00 Copo infantil

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11/01/2016

Brasil

Brasil

não funcionou

O conceito é interessante mas não funcionou. Meu filho de 16 meses no primeiro uso já conseguiu desmontar o copo inteiro, fora que ele se molha todo porque aperta o bico (com as mãos) e o líquido sai facilmente.

Esta avaliação foi feita para SCF784/00 Copo infantil

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06/10/2017

Brasil

Brasil

Não recomendo

Comprei hoje esse copo pra minha filha de 1 ano e 8 meses. Gastei dinheiro a tôa. Eu queria que a minha filha tivesse a oportunidade de ficar com um copo e pudesse beber água a qualquer momento, sem que derramasse água, mas isso não é possível, porque basta ela pressionar a parte de cima do copo e virar pra derramar água! O piso fica molhado e ela acaba escorregando. Além disso, só é ela sacudir um pouco o copo virado pra baixo que vaza água aos poucos. Fiquei decepcionada com o produto!

Esta avaliação foi feita para SCF784/00 Copo infantil

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Avisos legais

  1. Com base em uma pesquisa global de satisfação realizada online com 10.109 usuários de marcas e produtos de cuidado materno e infantil em 2023. 

  1. 77% dos dentistas pediátricos entrevistados concordam que esse copo permite o desenvolvimento oral saudável (pesquisa independente on-line, EUA, abril de 2016)

  2. 72% dos dentistas recomendariam a tecnologia ativada pelo lábio (pesquisa independente on-line, EUA, abril de 2016)