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  • Ajuda com a transição para crescer usando o copo infantil
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Descontinuado

Philips AventCopo infantil

SCF782

2.4
| (22) Críticas
Ajuda com a transição para crescer usando o copo infantil
Facilite a transição do seu bebê de copos para crianças para copos abertos, sem bagunça! A tecnologia ativada pelo lábio faz com que o líquido somente flua do copo quando o lábio da criança for pressionado contra a borda.
Ver todos os benefícios

A transição ideal para bebês em desenvolvimento

Ajuda com a transição para crescer usando o copo infantil

  • 260 ml

  • 260 ml

  • Para 9 meses ou mais

Permite que o bebê tome o líquido pela borda, como em um copo aberto

Permite que o bebê tome o líquido pela borda, como em um copo aberto

Esse copo sem bico permite que o bebê tome o líquido por toda a boda, como em um copo para adultos.

Permite desenvolvimento oral saudável*

Permite desenvolvimento oral saudável*

O design desse copo sem bico permite que os dentes cresçam de maneira saudável.

Tecnologia ativada pelo lábio

Tecnologia ativada pelo lábio

Esse copo sem bico apresenta uma válvula única que é ativada pelo lábio para que o líquido somente flua do copo quando o lábio da criança for pressionado contra a borda. Entre goles, a válvula fecha automaticamente para que você não tenha que se preocupar com manchas e sujeiras.

Especificações técnicas

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Acesse a seção de peças e acessórios

Peças e acessórios

Críticas

Essas avaliações são gerenciadas pelo Bazaarvoice e estão em conformidade com a Política de Autenticidade do Bazaarvoice, que é suportada por tecnologia antifraude e por análise humana. Os detalhes podem ser encontrados em
As opiniões dos clientes na forma de classificação do produto com estrelas são úteis para todos os clientes. Dão-lhe a oportunidade para saber mais sobre o produto e ajudam a tomar uma decisão de compra. Qualquer cliente que tenha comprado um produto online ou na loja pode enviar uma avaliação

2.4

de 5

22

Críticas

27/01/2025

Brasil

Brasil

Perfeito

Melhor copo que já vi ,pena que não fabrica mais,minha filha teve,queria para meu filho

Esta avaliação foi feita para SCF782 Grown Up Cup

Esta avaliação foi feita para SCF782 Grown Up Cup

25/01/2018

Brasil

Brasil

Exelente Produto

Funcionou muito bem na transição da mamadeira para copo com minha filha. Realmente não vaza e a criança consegui usa-lo sozinho.

Sim, eu recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para SCF782/00 Copo infantil

Sim, eu recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para SCF782/00 Copo infantil

26/01/2016

Brasil

Brasil

Funcional

Produto maravilhoso e duravel. Meu bebe utilzava muito este copo, pena que perdemos a borracha, seria interessante se a empresa realizasse a venda separada da borracha.

Sim, eu recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para SCF782 Grown Up Cup

Sim, eu recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para SCF782 Grown Up Cup

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Avisos legais

  1. 77% dos dentistas pediátricos entrevistados concordam que esse copo permite o desenvolvimento oral saudável (pesquisa independente on-line, EUA, abril de 2016)

  2. 72% dos dentistas recomendariam a tecnologia ativada pelo lábio (pesquisa independente on-line, EUA, abril de 2016)