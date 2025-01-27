Olá, Pascini, tud bem? Obrigado por dividir a sua opinião sobre o produto. Para utilizar o copo, a criança deverá colocar o lábio inferior na parede lateral do copo e o lábio superior na parte superior flexível do local para beber. Inclinando o copo para cima e pressionando o lábio superior contra a parte superior flexível do local para beber. Assim, a bebida começar a sair. Esclarecemos que o vazamento que poderá ocorrer, não é referente ao líquido dentro do copo e sim do líquido que pode permanecer nas laterais internas do copo. Por esse motivo, sugerimos que sempre que o copo não for mais utilizado, retire o excesso do líquido nas laterais e coloque a tampa para que não corra o risco de mesmo sem querer, acionar a parte flexível e o líquido vazar. Se mesmo com essa recomendação continuar o vazamento, por gentileza, entre em contato com a nossa central para que possamos conversar sobre o que aconteceu e buscarmos uma alternativa. WhatsApp: (11) 99856-8600 de segunda a sexta-feira, das 8h às 20h e aos sábados das 8h às 13h.