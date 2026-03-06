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  • Mantém seu copo com canudo sempre higiênico
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Descontinuado

Philips AventCopos com canudo

SCF764/00

Mantém seu copo com canudo sempre higiênico
O kit de canudos avulsos SCF764/00 Philips Avent com escova inclui 2 conjuntos de canudos de substituição e uma escova de limpeza. Isso significa que você pode manter o canudo sempre limpo, higiênico e pronto para uso a qualquer momento!
Ver todos os benefícios
Philips Avent #1 Recommended brand by moms worldwide Icon [9crop-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [master-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [com-mig]

Marca n.º 1 recomendada por mães em todo o mundo.1

Canudos de silicone avulsos com escova de limpeza

Mantém seu copo com canudo sempre higiênico

  • Kit de reposição de escovas e canudos

  • com escova

Inclui kit com dois canudos avulsos e uma escova de limpeza

Para copos com canudo de 260 ml

Escova para uma fácil limpeza do canudo

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Avisos legais

  1. Com base em uma pesquisa global de satisfação realizada online com 10.109 usuários de marcas e produtos de cuidado materno e infantil em 2023. 