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  • Tampa giratória para a higiene do canudo
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Descontinuado

Philips AventCopos com canudo

SCF760/00

3.8
| (4) Críticas
Tampa giratória para a higiene do canudo
O copo com canudo Philips Avent SCF760/00 é a solução de bebida ideal para bebês em desenvolvimento. Ele também é antivazamento, permitindo que seu filho possa usar sozinho, além de possuir uma tampa giratória exclusiva que pode ser limpa e removida.
Ver todos os benefícios
Philips Avent #1 Recommended brand by moms worldwide Icon [9crop-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [master-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [com-mig]

Marca n.º 1 recomendada por mães em todo o mundo.1

Antivazamento para que seu filho possa usar sozinho

Tampa giratória para a higiene do canudo

  • 260 ml

  • Canudo para bebês maiores de um ano

Canudo de silicone macio com válvula antivazamento integrada

Fácil para a criança rosquear a tampa na hora de abrir e fechar

Tampa com rosca para manter o canudo limpo

Especificações técnicas

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Críticas

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3.8

de 5

4

Críticas

3
2

24/11/2017

Brasil

Brasil

São os melhores produtos, super recomendo.

As crianças amam o copinho da Philips, produto de fácil manuseio, e de fácil limpeza super recomendado!!!

Esta avaliação foi feita para SCF760/00 Copos com canudo

Esta avaliação foi feita para SCF760/00 Copos com canudo

01/04/2016

Brasil

Brasil

Excelente copo com canudo!!! Recomendo!

O copo, além de muito bonito, tem excelente desempenho. Meu filho começou a usar com 1 ano e 6 meses e se adaptou imediatamente na 1ª utilização, porque o líquido é sugado com bastante facilidade, não necessita fazer muita força para sugar. A qualidade é excelente, pois o copo já caiu diversas vezes no chão e não quebrou. O canudo é de silicone, muito macio, mas bastante resistente. Meu filho morde bastante e, mesmo assim, não consegue rasgar. Quanto à desmontagem do copo, para lavar e higienizar, é IMPRESCINDÍVEL ler o manual. Após a leitura, consegui desmontar com muita facilidade e rapidez. Lavo e esterilizo diariamente TODOS os componentes do copo, inclusive o canudo (ele não derrete, é de ótima qualidade). Ele não vaza, mesmo virando o copo de cabeça para baixo e sacudindo. Mas é importante verificar (sempre) se fechou o copo corretamente, caso contrário, ele poderá vazar sim o líquido. Estou muito satisfeita com o produto. Recomendo!!!

Sim, eu recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para SCF760/00 Copos com canudo

Sim, eu recomendo este produto

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03/07/2018

Brasil

Brasil

Bonito mas não muito funcional

Minha menina tem 1 ano e meio e percebi muito esforço para sugar o canudo. Outra coisa o canudo nao alcança ate fundo do copo .... mesmo que reposicione o copo d maneira diferente mais inclinado ou de pé sempre fica no fundo do copo cerca de 20ml de leite...o que pode ser feito para ela mamar conteúdo completo????

Sim, eu recomendo este produto

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  1. Com base em uma pesquisa global de satisfação realizada online com 10.109 usuários de marcas e produtos de cuidado materno e infantil em 2023. 