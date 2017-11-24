Descontinuado
SCF760/00
260 ml
Canudo para bebês maiores de um ano
3.8
de 5
4
Críticas
Chrisssss
24/11/2017
Brasil
São os melhores produtos, super recomendo.
As crianças amam o copinho da Philips, produto de fácil manuseio, e de fácil limpeza super recomendado!!!
Esta avaliação foi feita para SCF760/00 Copos com canudo
Esta avaliação foi feita para SCF760/00 Copos com canudo
SabBSB
01/04/2016
Brasil
Excelente copo com canudo!!! Recomendo!
O copo, além de muito bonito, tem excelente desempenho. Meu filho começou a usar com 1 ano e 6 meses e se adaptou imediatamente na 1ª utilização, porque o líquido é sugado com bastante facilidade, não necessita fazer muita força para sugar. A qualidade é excelente, pois o copo já caiu diversas vezes no chão e não quebrou. O canudo é de silicone, muito macio, mas bastante resistente. Meu filho morde bastante e, mesmo assim, não consegue rasgar. Quanto à desmontagem do copo, para lavar e higienizar, é IMPRESCINDÍVEL ler o manual. Após a leitura, consegui desmontar com muita facilidade e rapidez. Lavo e esterilizo diariamente TODOS os componentes do copo, inclusive o canudo (ele não derrete, é de ótima qualidade). Ele não vaza, mesmo virando o copo de cabeça para baixo e sacudindo. Mas é importante verificar (sempre) se fechou o copo corretamente, caso contrário, ele poderá vazar sim o líquido. Estou muito satisfeita com o produto. Recomendo!!!
Sim, eu recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para SCF760/00 Copos com canudo
Sim, eu recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para SCF760/00 Copos com canudo
Angel2401
03/07/2018
Brasil
Bonito mas não muito funcional
Minha menina tem 1 ano e meio e percebi muito esforço para sugar o canudo. Outra coisa o canudo nao alcança ate fundo do copo .... mesmo que reposicione o copo d maneira diferente mais inclinado ou de pé sempre fica no fundo do copo cerca de 20ml de leite...o que pode ser feito para ela mamar conteúdo completo????
Sim, eu recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para SCF760/00 Copos com canudo
Sim, eu recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para SCF760/00 Copos com canudo
Com base em uma pesquisa global de satisfação realizada online com 10.109 usuários de marcas e produtos de cuidado materno e infantil em 2023.