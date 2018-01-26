Descontinuado
SCF755/05
Copo antivazamento
340 ml
para 18 meses ou mais
Sem bagunça! A nova válvula de patente pendente garante que saia água somente quando a criança estiver bebendo.
Basta remover a válvula e os copos para crianças se transformam em um copo free-flow.
O bico ajustável foi projetado para ajudar os bebês a dar os primeiros goles com facilidade sem precisar inclinar a cabeça.
2.3
de 5
38
Críticas
Nathalia15a
26/01/2018
Brasil
Alças arredondadas, fácil de segurar!
Copo com lindo design, não vaza mesmo! Meu bebê chacoalha ele pra todo lado!! As alças são arredondadas e anato micas, facil de segurar! Fácil de sugar! Enfim, recomendo! Muito bom produto!!
Sim, eu recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para SCF755/07 Copo pinguim
Sim, eu recomendo este produto
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Cprimo21
26/01/2018
Brasil
Alças arredondadas, fácil de segurar!
Copo com lindo design, não vaza mesmo! Meu bebê chacoalha ele pra todo lado!! As alças são arredondadas e anato micas, facil de segurar! Fácil de sugar! Enfim, recomendo! Muito bom produto!!
Sim, eu recomendo este produto
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DianaPavez
12/12/2017
Brasil
aprovadíssimo
Produto maravilho e eficaz,seu designer é lindo, é um produto funcional e prático, me deixa tranquila em saber que minha filha não sairá molhando a casa toda e nem a roupinha,além de ser livre de BPA, recomendo a todas as mamães que conheço, sem duvidas é um produto de alta qualidade. vale a pena investir, afinal nossos filhos merecem o melhor!
Sim, eu recomendo este produto
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Com base em uma pesquisa global de satisfação realizada online com 10.109 usuários de marcas e produtos de cuidado materno e infantil em 2023.