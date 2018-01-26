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Descontinuado

Philips AventCopo pinguim

SCF755/03

2.3
| (38) Críticas
Copos antivazamento
Os novos copos com bico livres de BPA Philips Avent contam com uma válvula de patente pendente que evita vazamentos. O bico resistente a mordidas e as alças garantem facilidade de uso para o seu bebê. Simples para seu filho e práticos para o seu dia a dia.
Ver todos os benefícios
Philips Avent #1 Recommended brand by moms worldwide Icon [9crop-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [master-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [com-mig]

Marca n.º 1 recomendada por mães em todo o mundo.1

Fácil transição da mamadeira para o copo

Copos antivazamento

  • Copo antivazamento

  • 340 ml

  • para 18 meses ou mais

Sem vazamento! Comprovado pelas mães

Sem bagunça! A nova válvula de patente pendente garante que saia água somente quando a criança estiver bebendo.

Fácil conversão para copo free-flow

Basta remover a válvula e os copos para crianças se transformam em um copo free-flow.

O bico ajustável reduz a inclinação da cabeça

O bico ajustável reduz a inclinação da cabeça

O bico ajustável foi projetado para ajudar os bebês a dar os primeiros goles com facilidade sem precisar inclinar a cabeça.

Especificações técnicas

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Peças e acessórios

Críticas

Essas avaliações são gerenciadas pelo Bazaarvoice e estão em conformidade com a Política de Autenticidade do Bazaarvoice, que é suportada por tecnologia antifraude e por análise humana. Os detalhes podem ser encontrados em
As opiniões dos clientes na forma de classificação do produto com estrelas são úteis para todos os clientes. Dão-lhe a oportunidade para saber mais sobre o produto e ajudam a tomar uma decisão de compra. Qualquer cliente que tenha comprado um produto online ou na loja pode enviar uma avaliação

2.3

de 5

38

Críticas

26/01/2018

Brasil

Brasil

Alças arredondadas, fácil de segurar!

Copo com lindo design, não vaza mesmo! Meu bebê chacoalha ele pra todo lado!! As alças são arredondadas e anato micas, facil de segurar! Fácil de sugar! Enfim, recomendo! Muito bom produto!!

Sim, eu recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para SCF755/07 Copo pinguim

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26/01/2018

Brasil

Brasil

Alças arredondadas, fácil de segurar!

Copo com lindo design, não vaza mesmo! Meu bebê chacoalha ele pra todo lado!! As alças são arredondadas e anato micas, facil de segurar! Fácil de sugar! Enfim, recomendo! Muito bom produto!!

Sim, eu recomendo este produto

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12/12/2017

Brasil

Brasil

aprovadíssimo

Produto maravilho e eficaz,seu designer é lindo, é um produto funcional e prático, me deixa tranquila em saber que minha filha não sairá molhando a casa toda e nem a roupinha,além de ser livre de BPA, recomendo a todas as mamães que conheço, sem duvidas é um produto de alta qualidade. vale a pena investir, afinal nossos filhos merecem o melhor!

Sim, eu recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para SCF755/07 Copo pinguim

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Avisos legais

  1. Com base em uma pesquisa global de satisfação realizada online com 10.109 usuários de marcas e produtos de cuidado materno e infantil em 2023. 