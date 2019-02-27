Oi, Tatirramoz ! Nós agradecemos o tempo que você teve para dividir suas considerações sobre o seu copo pinguim. Esse copo deve ser usado sempre com a válvula para não vazar e para evitar que o líquido saia em excesso. Lembrando que esse modelo foi desenvolvido para que a criança comece a se habituar a deixar a mamadeira e começar a usar o copo, por esse motivo que o bico não é mole como o da mamadeira, por exemplo. Verifique se a válvula está encaixada de forma correta, caso não esteja o líquido sairá em excesso, ou nada sairá. Se todas as peças estiverem encaixadas de maneira correta será necessário que o bebê faça um pouco de força para o líquido sair. Você pode nos retornar através do (11) 2121 0203 para grande São Paulo ou 0800 709 1434 para demais localidades Chat/E-mail: http://www.support.philips.com/support/contact/contact_page.jsp?userLanguage=pt&userCountry=br WhatsApp: (11) 99533-5576 de segunda a sexta-feira, das 8h às 20h e aos sábados das 8h às 13h ou pelo Twitter @philipsbrasil