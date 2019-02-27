Descontinuado
SCF753/07
Copo antivazamento
260 ml
Para 12 meses ou mais
Bico rígido
Sem bagunça! A nova válvula de patente pendente garante que saia água somente quando a criança estiver bebendo.
Basta remover a válvula e os copos para crianças se transformam em um copo free-flow.
O bico ajustável foi projetado para ajudar os bebês a dar os primeiros goles com facilidade sem precisar inclinar a cabeça.
3.0
de 5
15
Críticas
Tati1988
27/02/2019
Brasil
Fantástico e Resistente
Muito eficiente e belo design. Resistente as várias quedas que o baby já proporcionou a ele, achando que fosse um brinquedo. E realmente a trava anti-vasamento é ótima.
Sim, eu recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para SCF753/03 Copo pinguim
Sim, eu recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para SCF753/03 Copo pinguim
ilse
11/09/2018
Brasil
Copo dá autonomia para as crianças
O produto tem qualidade e durabilidade, dando autonomia para a criança que podepegar o copo e tomar aágua sozinho, sem risco de molhar a casa toda. Meu filho ama esse copo!
Sim, eu recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para SCF753/05 Copo pinguim
Sim, eu recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para SCF753/05 Copo pinguim
JanineH
19/12/2017
Brasil
Lindo e prático
Adorei o copinho e seu sistema anti vazamento, além disso, seu design é lindo!
Sim, eu recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para SCF753/05 Copo pinguim
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Esta avaliação foi feita para SCF753/05 Copo pinguim
Com base em uma pesquisa global de satisfação realizada online com 10.109 usuários de marcas e produtos de cuidado materno e infantil em 2023.