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Descontinuado

Philips AventCopo pinguim

SCF753/05

3
| (15) Críticas
Copos antivazamento
O novo copo livre de BPA Philips Avent contém uma válvula de patente pendente que evita vazamentos. As alças antideslizantes garantem fácil apoio para as mãozinhas, e o bico rígido é resistente a mordidas. Fácil para seu filho, conveniente para você.
Ver todos os benefícios
Philips Avent #1 Recommended brand by moms worldwide Icon [9crop-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [master-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [com-mig]

Marca n.º 1 recomendada por mães em todo o mundo.1

Fácil transição da mamadeira para o copo

Copos antivazamento

  • Copo antivazamento

  • 260 ml

  • Para 12 meses ou mais

  • Bico rígido

Sem vazamento! Comprovado pelas mães

Sem bagunça! A nova válvula de patente pendente garante que saia água somente quando a criança estiver bebendo.

Fácil conversão para copo free-flow

Basta remover a válvula e os copos para crianças se transformam em um copo free-flow.

O bico ajustável reduz a inclinação da cabeça

O bico ajustável reduz a inclinação da cabeça

O bico ajustável foi projetado para ajudar os bebês a dar os primeiros goles com facilidade sem precisar inclinar a cabeça.

Especificações técnicas

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Peças e acessórios

Críticas

Essas avaliações são gerenciadas pelo Bazaarvoice e estão em conformidade com a Política de Autenticidade do Bazaarvoice, que é suportada por tecnologia antifraude e por análise humana. Os detalhes podem ser encontrados em
As opiniões dos clientes na forma de classificação do produto com estrelas são úteis para todos os clientes. Dão-lhe a oportunidade para saber mais sobre o produto e ajudam a tomar uma decisão de compra. Qualquer cliente que tenha comprado um produto online ou na loja pode enviar uma avaliação

3.0

de 5

15

Críticas

3

27/02/2019

Brasil

Brasil

Fantástico e Resistente

Muito eficiente e belo design. Resistente as várias quedas que o baby já proporcionou a ele, achando que fosse um brinquedo. E realmente a trava anti-vasamento é ótima.

Sim, eu recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para SCF753/03 Copo pinguim

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Esta avaliação foi feita para SCF753/03 Copo pinguim

11/09/2018

Brasil

Brasil

Copo dá autonomia para as crianças

O produto tem qualidade e durabilidade, dando autonomia para a criança que podepegar o copo e tomar aágua sozinho, sem risco de molhar a casa toda. Meu filho ama esse copo!

Sim, eu recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para SCF753/05 Copo pinguim

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Esta avaliação foi feita para SCF753/05 Copo pinguim

19/12/2017

Brasil

Brasil

Lindo e prático

Adorei o copinho e seu sistema anti vazamento, além disso, seu design é lindo!

Sim, eu recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para SCF753/05 Copo pinguim

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Avisos legais

  1. Com base em uma pesquisa global de satisfação realizada online com 10.109 usuários de marcas e produtos de cuidado materno e infantil em 2023. 