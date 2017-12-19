Descontinuado
SCF751/07
Copo antivazamento
200 ml
Seis meses ou mais
Sem bagunça! A nova válvula de patente pendente garante que saia água somente quando a criança estiver bebendo.
O bico ajustável foi projetado para ajudar os bebês a dar os primeiros goles com facilidade sem precisar inclinar a cabeça.
As alças de treinamento ajudam as crianças a segurarem o copo e a beberem sozinhas. Essas alças não têm apenas um formato para as mãos pequenas, elas também são emborrachadas e antideslizantes.
2.1
de 5
29
Críticas
Line01
19/12/2017
Brasil
Excelente.
Simplesmente adorei o copo c/ bico da PHILIPS, meu bebê aceitou sem nenhum problema.
Sim, eu recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para SCF751/07 Copo pinguim
Sim, eu recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para SCF751/07 Copo pinguim
Laizi1901
09/12/2017
Brasil
Amei
Amei o copo, super fácil de usar, lindo e as alças são super úteis para o bebê segurar
Esta avaliação foi feita para SCF751/03 Spout Cup
Esta avaliação foi feita para SCF751/03 Spout Cup
Je1208
27/11/2017
Brasil
Produto excelente e lindo.
Super lindo e bem leve. E super fácil de utilizar.
Sim, eu recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para SCF751/07 Copo pinguim
Sim, eu recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para SCF751/07 Copo pinguim
Com base em uma pesquisa global de satisfação realizada online com 10.109 usuários de marcas e produtos de cuidado materno e infantil em 2023.