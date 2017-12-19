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  • Copos antivazamento
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Descontinuado

Philips AventCopo pinguim

SCF751/03

2.1
| (29) Críticas
Copos antivazamento
Os novos copos isentos de bisfenol Philips Avent contam com uma válvula de patente pendente que evita vazamentos. O bico macio e as alças garantem facilidade de uso para o seu bebê. Fáceis de ser usados pelo seu filho e práticos para o seu dia a dia.
Ver todos os benefícios

Fácil transição da mamadeira para o copo

Copos antivazamento

  • Copo antivazamento

  • 200 ml

  • Seis meses ou mais

Todas as peças são próprias para lava-louças

Todas as peças são próprias para lava-louças

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O bico ajustável reduz a inclinação da cabeça

O bico ajustável reduz a inclinação da cabeça

O bico ajustável foi projetado para ajudar os bebês a dar os primeiros goles com facilidade sem precisar inclinar a cabeça.

Copo livre de BPA

Copo livre de BPA

Esse copo Philips Avent é feito de material livre de BPA.

Especificações técnicas

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Peças e acessórios

Críticas

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As opiniões dos clientes na forma de classificação do produto com estrelas são úteis para todos os clientes. Dão-lhe a oportunidade para saber mais sobre o produto e ajudam a tomar uma decisão de compra. Qualquer cliente que tenha comprado um produto online ou na loja pode enviar uma avaliação

2.1

de 5

29

Críticas

19/12/2017

Brasil

Brasil

Excelente.

Simplesmente adorei o copo c/ bico da PHILIPS, meu bebê aceitou sem nenhum problema.

Sim, eu recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para SCF751/07 Copo pinguim

Sim, eu recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para SCF751/07 Copo pinguim

09/12/2017

Brasil

Brasil

Amei

Amei o copo, super fácil de usar, lindo e as alças são super úteis para o bebê segurar

Esta avaliação foi feita para SCF751/03 Spout Cup

Esta avaliação foi feita para SCF751/03 Spout Cup

27/11/2017

Brasil

Brasil

Produto excelente e lindo.

Super lindo e bem leve. E super fácil de utilizar.

Sim, eu recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para SCF751/07 Copo pinguim

Sim, eu recomendo este produto

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