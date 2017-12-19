Descontinuado
SCF751/03
Copo antivazamento
200 ml
Seis meses ou mais
.
O bico ajustável foi projetado para ajudar os bebês a dar os primeiros goles com facilidade sem precisar inclinar a cabeça.
Esse copo Philips Avent é feito de material livre de BPA.
2.1
de 5
29
Críticas
Line01
19/12/2017
Brasil
Excelente.
Simplesmente adorei o copo c/ bico da PHILIPS, meu bebê aceitou sem nenhum problema.
Sim, eu recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para SCF751/07 Copo pinguim
Sim, eu recomendo este produto
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Laizi1901
09/12/2017
Brasil
Amei
Amei o copo, super fácil de usar, lindo e as alças são super úteis para o bebê segurar
Esta avaliação foi feita para SCF751/03 Spout Cup
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Je1208
27/11/2017
Brasil
Produto excelente e lindo.
Super lindo e bem leve. E super fácil de utilizar.
Sim, eu recomendo este produto
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Sim, eu recomendo este produto
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