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Philips Avent Colheres para bebês (6 m+)
Descontinuado
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A colher é segura para as gengivas do bebê?
Posso esterilizar a colher?
O produto é próprio para lava-louças?
Posso aquecer a mamadeira Philips Avent no micro-ondas?
Após usar algumas vezes a colher, notei alguns arranhões. Ela ainda é segura?
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