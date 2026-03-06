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Philips Avent Prato com divisões para bebês (12m+)
Descontinuado
SCF702/00
Estimula a alimentação por meio de um aprendizado divertido
Prato infantil com divisória Philips Avent SCF702/00 para as fases de desenvolvimento do bebê
Branco
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