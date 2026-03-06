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  • Comprovada contra cólicas e desconforto*
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Descontinuado

Philips AventBico anticólica

SCF633/27

Comprovada contra cólicas e desconforto*
O bico anticólica foi projetado para alimentação ininterrupta. O ar é liberado para dentro da garrafa e longe da barriga do bebê. A textura nervurada impede o colapso do bico e reduz as interrupções e os desconfortos da alimentação.
Ver todos os benefícios
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Marca n.º 1 recomendada por mães em todo o mundo.1

Comprovada contra cólicas e desconforto*

  • 2 unidades

  • Bico de fluxo médio

  • 3m+

Válvula anticólica comprovada para reduzir cólicas*

Válvula anticólica comprovada para reduzir cólicas*

A válvula anticólica foi projetada para reduzir cólicas e desconforto. Conforme o bebê mama, a válvula integrada ao bico se dobra, permitindo que o ar entre na mamadeira, evitando a formação de vácuo e movendo o ar para a parte de trás da mamadeira. Ela mantém o ar dentro da garrafa e longe da barriga do bebê, reduzindo a cólica e o desconforto.

60% menos incômodo à noite*

60% menos incômodo à noite*

A mamadeira anticólica Philips Avent reduz o incômodo. Bebês alimentados com as mamadeiras anticólica Philips Avent têm 60% menos incômodo à noite do que bebês alimentados com a mamadeira anticólica do concorrente.*

A textura ondulada evita dobra para uma alimentação sem interrupções

A textura ondulada evita dobra para uma alimentação sem interrupções

O formato de bico proporciona uma pega segura, e a textura ondulada evita dobra para uma alimentação confortável e sem interrupções.

Especificações técnicas

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Avisos legais

  1. Com base num inquérito de satisfação realizado online em dezembro de 2017 pela GemSeek, a mais de 8000 utilizadoras de marcas de produtos de puericultura. 

  1. Com 2 semanas de vida, os bebês alimentados com as mamadeiras Philips Avent têm menos cólica e significativamente menos incômodo à noite em comparação com bebês alimentados com mamadeiras de concorrentes.

  2. O design comprovado do bico evita dobra e ingestão de ar associada, e interrupções na alimentação.

  3. O que é cólica e como ela afeta os bebês? A cólica é causada, em parte, por engolir ar durante a alimentação, o que cria desconforto no sistema digestivo do bebê. Os sintomas incluem choro e o incômodo.

  4. 0% de BPA, de acordo com o regulamento 10/2011 da UE