Descontinuado
SCF609/05
Uso higiênico em qualquer lugar
Este copo para fluxo rápido Philips Avent é ideal para crianças ativas. É totalmente à prova de vazamentos, mesmo se for sacudido ou jogado, além de ser simples de usar. O copo tem uma tampa com bico retrátil e um prendedor lateral inteligente para fixação em cinto ou carrinho.
340 ml
Bico Sport (18m+)
A válvula patenteada controla o fluxo para evitar vazamento, mesmo se o copo for colocado de cabeça para baixo ou ficar deitado.
2.7
de 5
3
Críticas
JulianaDuarte
10/10/2011
Brasil
depois de um tempo começou a vazar
O copo é otimo assim como a alça que vem para prender na bolsa ou cintura. Mas depois de um tempo começou a vazar. Deveriam ter a alça para vender em separado para colocar em qualquer outra peça como as mamadeiras e outros copinhos que vocês tem. As peças poderiam ter transparencia para ver o nivel do liquido.
Esta avaliação foi feita para SCF609/06 Decorated Toddler Cup Girl
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Mamita
10/10/2011
Brasil
depois de um tempo começou a vazar
O copo é otimo assim como a alça que vem para prender na bolsa ou cintura. Mas depois de um tempo começou a vazar. Deveriam ter a alça para vender em separado para colocar em qualquer outra peça como as mamadeiras e outros copinhos que vocês tem. As peças poderiam ter transparencia para ver o nivel do liquido.
Esta avaliação foi feita para SCF609/06 Decorated Toddler Cup Girl
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mimicamimi
22/06/2013
Brasil
lindo e antivazemento mesmo, mas a vida util do silicone antivazemnto mto curta dentro de um mes ja estraga
esse silicone antivazamento que vai por baixo do bico dentro da mamadeira esta horroroso nao sei como foi ficar assim e nao da mais pra usar e tenho duas mamadeiras dessa, muito estranho ele ter ficado assim, tem como vcs mandarem vir retirar para analise? meu filho esta com 2 anos e ainda usa essa da avent sem o antivazamento mas a roupa dele e da cama vai pra maquina de levar mtas vezes trocas pois vaza tudo nele e nao tenho como comprar outros copos pra ele no momento, segue as fotos , obrigada ate logo
Sim, eu recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para SCF609/05 Decorated Toddler Cup Boy
Sim, eu recomendo este produto
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