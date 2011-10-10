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Descontinuado

Philips AventCopo decorado Avent

SCF609/01

2.7

| (3) Críticas

Uso higiênico em qualquer lugar

Este copo para fluxo rápido Philips Avent é ideal para crianças ativas. É totalmente à prova de vazamentos, mesmo se for sacudido ou jogado, além de ser simples de usar. O copo tem uma tampa com bico retrátil e um prendedor lateral inteligente para fixação em cinto ou carrinho.

Ver todos os benefícios

Copo para fluxo mais rápido antivazamento

Uso higiênico em qualquer lugar

  • 340 ml

  • Bico Sport (para 18 meses ou mais)

Bico antivazamento com válvula patenteada

Bico antivazamento com válvula patenteada

A válvula patenteada controla o fluxo para evitar vazamento, mesmo se o copo for colocado de cabeça para baixo ou ficar deitado.

Todas as peças são próprias para lava-louças

Todas as peças são próprias para lava-louças

Todo o copo pode ser esterilizado para um uso higiênico

Todo o copo pode ser esterilizado para um uso higiênico

Especificações técnicas

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Críticas

Essas avaliações são gerenciadas pelo Bazaarvoice e estão em conformidade com a Política de Autenticidade do Bazaarvoice, que é suportada por tecnologia antifraude e por análise humana. Os detalhes podem ser encontrados em
As opiniões dos clientes na forma de classificação do produto com estrelas são úteis para todos os clientes. Dão-lhe a oportunidade para saber mais sobre o produto e ajudam a tomar uma decisão de compra. Qualquer cliente que tenha comprado um produto online ou na loja pode enviar uma avaliação

2.7

de 5

3

Críticas

5
4
1

10/10/2011

Brasil

Brasil

depois de um tempo começou a vazar

O copo é otimo assim como a alça que vem para prender na bolsa ou cintura. Mas depois de um tempo começou a vazar. Deveriam ter a alça para vender em separado para colocar em qualquer outra peça como as mamadeiras e outros copinhos que vocês tem. As peças poderiam ter transparencia para ver o nivel do liquido.

Esta avaliação foi feita para SCF609/06 Decorated Toddler Cup Girl

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10/10/2011

Brasil

Brasil

depois de um tempo começou a vazar

O copo é otimo assim como a alça que vem para prender na bolsa ou cintura. Mas depois de um tempo começou a vazar. Deveriam ter a alça para vender em separado para colocar em qualquer outra peça como as mamadeiras e outros copinhos que vocês tem. As peças poderiam ter transparencia para ver o nivel do liquido.

Esta avaliação foi feita para SCF609/06 Decorated Toddler Cup Girl

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22/06/2013

Brasil

Brasil

lindo e antivazemento mesmo, mas a vida util do silicone antivazemnto mto curta dentro de um mes ja estraga

esse silicone antivazamento que vai por baixo do bico dentro da mamadeira esta horroroso nao sei como foi ficar assim e nao da mais pra usar e tenho duas mamadeiras dessa, muito estranho ele ter ficado assim, tem como vcs mandarem vir retirar para analise? meu filho esta com 2 anos e ainda usa essa da avent sem o antivazamento mas a roupa dele e da cama vai pra maquina de levar mtas vezes trocas pois vaza tudo nele e nao tenho como comprar outros copos pra ele no momento, segue as fotos , obrigada ate logo

Sim, eu recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para SCF609/05 Decorated Toddler Cup Boy

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