Descontinuado
SCF608/05
Uso higiênico em qualquer lugar
A transição da mamadeira para o copo fica fácil com a linha de copos para bebês Philips Avent. A tampa com bico retrátil mantém o bico sempre limpo, mesmo fora de casa. O copo é totalmente à prova de vazamentos, mesmo se for sacudido ou jogado, além de ser simples de usar.
260 ml
Bico para bebês (12m+)
Com alças
A válvula patenteada controla o fluxo para evitar vazamento, mesmo se o copo for colocado de cabeça para baixo ou ficar deitado.
Encontrar perguntas frequentes, manuais do usuário, informações de segurança e dicas
3.0
de 5
3
Críticas
Soraia
16/01/2013
Brasil
Muito bom
Comprei pro meu filho e ele amou o copo, facil de segurar, não entorna agua, muito bom.
Sim, eu recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para SCF608/05 Decorated Toddler Cup Boy
Sim, eu recomendo este produto
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Gigio2013
02/10/2013
Brasil
Lindo, fácil mas bico mofa e não consigo lavar.
Comprei o produto e em menos de 7 meses de uso observei que o bico estava mofado em seu interior. Deixei no cloro, água sanitária, mas não saiu e não há objeto que alcance para limpeza... não vou dar para meu filho assim, conclusão: perdi o produto e fiquei profundamente decepcionada. E nem é um produto barato... Se vcs tem uma dica para limpar, agradeço. Minha decepção é "reversível"...!
Esta avaliação foi feita para SCF608/05 Decorated Toddler Cup Boy
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Gigio2013
02/10/2013
Brasil
Lindo, fácil mas bico mofa e não consigo lavar.
Comprei o produto e em menos de 7 meses de uso observei que o bico estava mofado em seu interior. Deixei no cloro, água sanitária, mas não saiu e não há objeto que alcance para limpeza... não vou dar para meu filho assim, conclusão: perdi o produto e fiquei profundamente decepcionada. E nem é um produto barato... Se vcs tem uma dica para limpar, agradeço. Minha decepção é "reversível"...!
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