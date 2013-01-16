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Descontinuado

Philips AventCopo decorado para meninos

SCF608/05

3

| (3) Críticas

Uso higiênico em qualquer lugar

A transição da mamadeira para o copo fica fácil com a linha de copos para bebês Philips Avent. A tampa com bico retrátil mantém o bico sempre limpo, mesmo fora de casa. O copo é totalmente à prova de vazamentos, mesmo se for sacudido ou jogado, além de ser simples de usar.

Ver todos os benefícios

Prático antivazamento

Uso higiênico em qualquer lugar

  • 260 ml

  • Bico para bebês (12m+)

  • Com alças

Bico antivazamento com válvula patenteada

Bico antivazamento com válvula patenteada

A válvula patenteada controla o fluxo para evitar vazamento, mesmo se o copo for colocado de cabeça para baixo ou ficar deitado.

Todas as peças são próprias para lava-louças

Todas as peças são próprias para lava-louças

Todo o copo pode ser esterilizado para um uso higiênico

Todo o copo pode ser esterilizado para um uso higiênico

Especificações técnicas

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Críticas

Essas avaliações são gerenciadas pelo Bazaarvoice e estão em conformidade com a Política de Autenticidade do Bazaarvoice, que é suportada por tecnologia antifraude e por análise humana. Os detalhes podem ser encontrados em
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3.0

de 5

3

Críticas

4
3
1

16/01/2013

Brasil

Brasil

Muito bom

Comprei pro meu filho e ele amou o copo, facil de segurar, não entorna agua, muito bom.

Sim, eu recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para SCF608/05 Decorated Toddler Cup Boy

Sim, eu recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para SCF608/05 Decorated Toddler Cup Boy

02/10/2013

Brasil

Brasil

Lindo, fácil mas bico mofa e não consigo lavar.

Comprei o produto e em menos de 7 meses de uso observei que o bico estava mofado em seu interior. Deixei no cloro, água sanitária, mas não saiu e não há objeto que alcance para limpeza... não vou dar para meu filho assim, conclusão: perdi o produto e fiquei profundamente decepcionada. E nem é um produto barato... Se vcs tem uma dica para limpar, agradeço. Minha decepção é "reversível"...!

Esta avaliação foi feita para SCF608/05 Decorated Toddler Cup Boy

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02/10/2013

Brasil

Brasil

Lindo, fácil mas bico mofa e não consigo lavar.

Comprei o produto e em menos de 7 meses de uso observei que o bico estava mofado em seu interior. Deixei no cloro, água sanitária, mas não saiu e não há objeto que alcance para limpeza... não vou dar para meu filho assim, conclusão: perdi o produto e fiquei profundamente decepcionada. E nem é um produto barato... Se vcs tem uma dica para limpar, agradeço. Minha decepção é "reversível"...!

Esta avaliação foi feita para SCF608/05 Decorated Toddler Cup Boy

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