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Descontinuado

Philips AventCopo decorado para meninas

SCF606/06

5

| (4) Críticas | 100% recomendam este produto

Uso higiênico em qualquer lugar

O copo Philips Avent permite uma fácil transição da mamadeira para o copo. A tampa com bico retrátil mantém o bico sempre limpo, mesmo fora de casa. O copo é totalmente à prova de vazamentos, mesmo se for sacudido ou jogado, além de ser simples de usar

Ver todos os benefícios

Prático antivazamento

Uso higiênico em qualquer lugar

  • 200 ml

  • Bico macio (6m+)

  • Com alças

Bico macio com válvula antivazamento patenteada

Bico macio com válvula antivazamento patenteada

A válvula patenteada do copo com bico Philips Avent controla o fluxo e evita vazamento, mesmo se o copo for segurado de ponta cabeça ou de lado

Todas as peças são próprias para lava-louças

Todas as peças são próprias para lava-louças

Todo o copo pode ser esterilizado para um uso higiênico

Todo o copo pode ser esterilizado para um uso higiênico

Especificações técnicas

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Críticas

Essas avaliações são gerenciadas pelo Bazaarvoice e estão em conformidade com a Política de Autenticidade do Bazaarvoice, que é suportada por tecnologia antifraude e por análise humana. Os detalhes podem ser encontrados em
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5.0

de 5

4

Críticas

100%

recomendam este produto

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3
2
1

17/02/2014

Brasil

Brasil

É muito bom, e seguro para a criança.

gostaria de saber se vocês vendem a tampa avulso, porque eu perdi, tenho o copo e a alça, mas a tampa foi danificada.

Sim, eu recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para SCF606/06 Decorated Toddler Cup Girl

Sim, eu recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para SCF606/06 Decorated Toddler Cup Girl

08/12/2013

Brasil

Brasil

Muito bom

Realmente não vaza. O bico é ótimo, pois a criança não consegue rasgá-lo. Achei o design lindo. Recomendo.

Sim, eu recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para SCF606/06 Decorated Toddler Cup Girl

Sim, eu recomendo este produto

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09/10/2012

Brasil

Brasil

muito bom...meu bebe adorou

Copo muito pratico, com bico macio, nao prejudicando a gengiva do bebe...

Sim, eu recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para SCF606/01 Toddler Cup

Sim, eu recomendo este produto

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