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Descontinuado

Philips AventCopo pinguim

SCF551/05

4.6
| (42) Críticas | 94% recomendam este produto
Prático
O copo pinguim Philips Avent é bom para as crianças e para os pais. O bico macio de silicone facilita a sucção e as poucas partes facilitam a limpeza do bico
Ver todos os benefícios
Philips Avent #1 Recommended brand by moms worldwide Icon [9crop-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [master-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [com-mig]

Marca n.º 1 recomendada por mães em todo o mundo.1

Prático com bico macio para facilidade de uso

Prático

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  • 200 ml (7 oz)

  • Seis meses ou mais

  • menino

Todas as peças são próprias para lava-louças

Todas as peças são próprias para lava-louças

.

Um bico de silicone para fácil montagem

A válvula é integrada ao bico, garantindo uma montagem rápida e sem complicações.

Formato ondulado do recipiente para segurança

O recipiente do copo prático foi desenvolvido para que seja fácil de segurar em mãos pequenas.

Especificações técnicas

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Peças e acessórios

Críticas

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4.6

de 5

42

Críticas

94%

recomendam este produto

3
2

12/08/2021

Brasil

Brasil

Funcionário(a) da Philips

Produto maravilhoso

[Employee of philipsglobal] Esse copinho é maravilhoso, vindo da Philips Avent não poderia ser outra coisa, amo todos os produtos e cada vez eles se superam. Já tinha visto ele algumas vezes e só estava esperando a hora chegar para comprar. O bico dele é macio, facilitando a sucção e ainda ajuda o bebe a coçar os dentinhos. Peças fácil para lavagem pois desmonta. Designer lindo. As alças ajudam minha filha segurar sozinha e não derrama se virar e vem com uma tampinha para proteger.

Prós

Bico macio que facilita a sucção, prático e antivazamento.

Esta avaliação foi feita para SCF551/03 Copos com bico de silicone

Esta avaliação foi feita para SCF551/03 Copos com bico de silicone

31/07/2021

Brasil

Brasil

Excelente

Meu bebê precisava beber água desde quando começou a beber fórmula, só que ele nunca gostou, e mesmo insistindo ele não tomava de jeito nenhum! Até ele conhecer esse copo milagroso rsrs e hoje ele bebê a água toda que coloca e ainda sozinho! É super leve e fácil de beber e não vaza !

Esta avaliação foi feita para SCF551/05 Copo pinguim

Esta avaliação foi feita para SCF551/05 Copo pinguim

29/07/2021

Brasil

Brasil

Prático e funcional

Designer incrível, bico maleável e resistente! Simplesmente adoramos tudo.

Sim, eu recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para SCF551/03 Copos com bico de silicone

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Esta avaliação foi feita para SCF551/03 Copos com bico de silicone

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Avisos legais

  1. Com base em uma pesquisa global de satisfação realizada online com 10.109 usuários de marcas e produtos de cuidado materno e infantil em 2023. 