Descontinuado
Prático
200 ml (7 oz)
Seis meses ou mais
menino
.
A válvula é integrada ao bico, garantindo uma montagem rápida e sem complicações.
O recipiente do copo prático foi desenvolvido para que seja fácil de segurar em mãos pequenas.
4.6
de 5
42
Críticas
94%
recomendam este produto
Papai da Mnau
12/08/2021
Brasil
Funcionário(a) da Philips
Produto maravilhoso
[Employee of philipsglobal] Esse copinho é maravilhoso, vindo da Philips Avent não poderia ser outra coisa, amo todos os produtos e cada vez eles se superam. Já tinha visto ele algumas vezes e só estava esperando a hora chegar para comprar. O bico dele é macio, facilitando a sucção e ainda ajuda o bebe a coçar os dentinhos. Peças fácil para lavagem pois desmonta. Designer lindo. As alças ajudam minha filha segurar sozinha e não derrama se virar e vem com uma tampinha para proteger.
Prós
Bico macio que facilita a sucção, prático e antivazamento.
Esta avaliação foi feita para SCF551/03 Copos com bico de silicone
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Josy_
31/07/2021
Brasil
Excelente
Meu bebê precisava beber água desde quando começou a beber fórmula, só que ele nunca gostou, e mesmo insistindo ele não tomava de jeito nenhum! Até ele conhecer esse copo milagroso rsrs e hoje ele bebê a água toda que coloca e ainda sozinho! É super leve e fácil de beber e não vaza !
Esta avaliação foi feita para SCF551/05 Copo pinguim
Esta avaliação foi feita para SCF551/05 Copo pinguim
Taliemari
29/07/2021
Brasil
Prático e funcional
Designer incrível, bico maleável e resistente! Simplesmente adoramos tudo.
Sim, eu recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para SCF551/03 Copos com bico de silicone
Sim, eu recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para SCF551/03 Copos com bico de silicone
Com base em uma pesquisa global de satisfação realizada online com 10.109 usuários de marcas e produtos de cuidado materno e infantil em 2023.