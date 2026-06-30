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  • Estimula o fluxo de leite, extrai com facilidade
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Philips Avent Extrator de Leite Manual EssentialExtrator de leite manual

SCF417/11

4.9
| (15) Críticas | 100% recomendam este produto
Estimula o fluxo de leite, extrai com facilidade
O extrator de leite manual Philips Avent Essential foi projetado para estimular o fluxo de leite e ajudar você a extrair o máximo possível. Ele ajuda a criar um estoque reserva de leite materno para que você possa compartilhar os cuidados e aproveitar um momento de independência.
Ver todos os benefícios
Philips Avent #1 Recommended brand by moms worldwide Icon [9crop-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [master-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [com-mig]

Marca n.º 1 recomendada por mães em todo o mundo.1

Para extração suave e confortável

Estimula o fluxo de leite, extrai com facilidade

  • Alça de extração ergonômica

  • Design leve

  • Almofada de silicone macia e adaptável

  • Livre de BPA

Almofada de silicone macia e adaptável para estímulo suave

Almofada de silicone macia e adaptável para estímulo suave

A almofada de massagem de silicone macia e em formato de pétalas estimula suavemente o fluxo de leite enquanto massageia o seio. Combina compressão e sucção suaves para estimular a descida rápida do leite.

Design ergonômico da alça para extração fácil

Design ergonômico da alça para extração fácil

A alça de extração ergonômica de fácil uso permite que você extraia o leite no ritmo de sucção que preferir simplesmente ajustando o nível de vácuo ao pressionar a alça com a intensidade desejada.

Design leve e compacto

Design leve e compacto

O design compacto e leve do extrator de leite facilita o seu uso em qualquer lugar e a qualquer momento. Você pode levá-lo na bolsa para onde quiser. É possível extrair o leite diretamente para as mamadeiras Philips Avent, pois o kit de extração é compatível.

Especificações técnicas

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Críticas

Essas avaliações são gerenciadas pelo Bazaarvoice e estão em conformidade com a Política de Autenticidade do Bazaarvoice, que é suportada por tecnologia antifraude e por análise humana. Os detalhes podem ser encontrados em
As opiniões dos clientes na forma de classificação do produto com estrelas são úteis para todos os clientes. Dão-lhe a oportunidade para saber mais sobre o produto e ajudam a tomar uma decisão de compra. Qualquer cliente que tenha comprado um produto online ou na loja pode enviar uma avaliação

4.9

de 5

15

Críticas

100%

recomendam este produto

3
2
1

30/06/2026

Brasil

Brasil

Funcionário(a) da Philips

Incrível!

Comprei para minha tia grávida e que presente sensacional! O extrator é portátil, ergonômico e adaptável! Ela simplesmente adorou, cumpre com êxito a função e é de muita qualidade!

Prós

Design prático, ergonômico, confortável

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Esta avaliação foi feita para Extrator de Leite Manual Essential SCF417/11 Extrator de leite manual

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29/06/2026

Brasil

Brasil

Funcionário(a) da Philips

Excelente extrator

Dei de presente para minha Tia ela adorou. Achou super prático e confortável. Facilitou muito na rotina de extração do leite

Prós

Super confortável

Contras

Não tem

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26/06/2026

Brasil

Brasil

Funcionário(a) da Philips

Muito confortável de usar

Gostei muito do produto! O extrator é confortável de usar, fácil de montar e limpar, além de ser bem prático para o dia a dia. O formato ajuda a encontrar uma posição mais confortável durante a extração, o que faz bastante diferença. A sucção é eficiente e suave, tornando o processo mais tranquilo. Recomendo para as mamães que procuram uma opção manual de qualidade e fácil de usar.

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Avisos legais

  1. Com base em uma pesquisa global de satisfação realizada online com 10.109 usuários de marcas e produtos de cuidado materno e infantil em 2023. 

  1. Somente partes associadas à mamadeira e às outras peças que entram em contato com o leite materno, conforme o regulamento 10/2011 da UE.