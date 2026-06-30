Alça de extração ergonômica
Design leve
Almofada de silicone macia e adaptável
Livre de BPA
A almofada de massagem de silicone macia e em formato de pétalas estimula suavemente o fluxo de leite enquanto massageia o seio. Combina compressão e sucção suaves para estimular a descida rápida do leite.
A alça de extração ergonômica de fácil uso permite que você extraia o leite no ritmo de sucção que preferir simplesmente ajustando o nível de vácuo ao pressionar a alça com a intensidade desejada.
O design compacto e leve do extrator de leite facilita o seu uso em qualquer lugar e a qualquer momento. Você pode levá-lo na bolsa para onde quiser. É possível extrair o leite diretamente para as mamadeiras Philips Avent, pois o kit de extração é compatível.
4.9
de 5
15
Críticas
100%
recomendam este produto
Giallojaguar
30/06/2026
Brasil
Funcionário(a) da Philips
Incrível!
Comprei para minha tia grávida e que presente sensacional! O extrator é portátil, ergonômico e adaptável! Ela simplesmente adorou, cumpre com êxito a função e é de muita qualidade!
Prós
Design prático, ergonômico, confortável
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Esta avaliação foi feita para Extrator de Leite Manual Essential SCF417/11 Extrator de leite manual
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Welu74
29/06/2026
Brasil
Funcionário(a) da Philips
Excelente extrator
Dei de presente para minha Tia ela adorou. Achou super prático e confortável. Facilitou muito na rotina de extração do leite
Prós
Super confortável
Contras
Não tem
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catarina24
26/06/2026
Brasil
Funcionário(a) da Philips
Muito confortável de usar
Gostei muito do produto! O extrator é confortável de usar, fácil de montar e limpar, além de ser bem prático para o dia a dia. O formato ajuda a encontrar uma posição mais confortável durante a extração, o que faz bastante diferença. A sucção é eficiente e suave, tornando o processo mais tranquilo. Recomendo para as mamães que procuram uma opção manual de qualidade e fácil de usar.
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Com base em uma pesquisa global de satisfação realizada online com 10.109 usuários de marcas e produtos de cuidado materno e infantil em 2023.
Somente partes associadas à mamadeira e às outras peças que entram em contato com o leite materno, conforme o regulamento 10/2011 da UE.