Com botão que brilha no escuro
Ortodôntica e livre de BPA
2 pacote
6 a 18 meses
Orifícios para passagem de ar extragrandes mantêm a pele do seu bebê seca enquanto ele relaxa.
Perguntamos aos pais como seus filhos respondem aos nossos bicos de silicone texturizados e, em média, 98% revela que seus bebês aceitaram as chupetas Philips Avent Ultra Soft e Ultra Air.
Use o botão que brilha no escuro da chupeta ultra air para encontrá-la rapidamente sem precisar acender as luzes.
5.0
de 5
16
Críticas
100%
recomendam este produto
MamãedoLiam
09/08/2021
Brasil
Muito boa
Meu filho se adaptou muito bem a essa chupeta, inclusive continuei usando por mais um tempo! E muito mais fácil de achar durante a noite! Recomendo!
Prós
Brilho suave no escuro
Contras
Não tem
Sim, eu recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para Ultra air SCF376/11 suavizador
Sim, eu recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para Ultra air SCF376/11 suavizador
Josy_
31/07/2021
Brasil
Excelente
Meu bebê usa deis o primeiro dia de vida e super deu certo, ele acalma e respira super bem! E tenho uma que ganhei de outra marca e ele não aceita de jeito nenhum!
Sim, eu recomendo este produto
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Esta avaliação foi feita para Ultra air SCF376/11 suavizador
Dim2
29/07/2021
Brasil
Funcional e design lindo
Chupetas que salvam as mamães e os bebês no quartinho escuro ;) perfeitas para serem encontradas rapidamente para acalmar a criança, além do design lindo!
Prós
Funcionalidade
Sim, eu recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para Ultra air SCF376/11 suavizador
Sim, eu recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para Ultra air SCF376/11 suavizador
Testes com consumidores dos EUA em 2016 e 2017 demonstram 98% de aceitação do bico texturizado Philips Avent usado em nossas chupetas Ultra Air e Ultra Soft.
Por questões de higiene, troque as chupetas depois de 4 semanas de uso.