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  • Permite que a pele do seu bebê respire
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Philips Avent ultra airsuavizador

SCF376/14

5
| (16) Críticas | 100% recomendam este produto
Permite que a pele do seu bebê respire
Chupeta com ventilação. A chupeta Philips Avent Ultra Air tem orifícios extragrandes para manter a pele do bebê seca. Ela tem um botão que brilha no escuro para que você possa vê-la quando as luzes estão apagadas. Disponível em várias cores e designs.
Ver todos os benefícios

Fácil de localizar no escuro

Permite que a pele do seu bebê respire

  • Com botão que brilha no escuro

  • Ortodôntica e livre de BPA

  • 2 pacote

  • 6 a 18 meses

Permite que a pele do bebê respire

Permite que a pele do bebê respire

Orifícios para passagem de ar extragrandes mantêm a pele do seu bebê seca enquanto ele relaxa.

98% de aceitação do bico

98% de aceitação do bico

Perguntamos aos pais como seus filhos respondem aos nossos bicos de silicone texturizados e, em média, 98% revela que seus bebês aceitaram as chupetas Philips Avent Ultra Soft e Ultra Air.

Brilho no escuro de longa duração

Brilho no escuro de longa duração

Use o botão que brilha no escuro da chupeta ultra air para encontrá-la rapidamente sem precisar acender as luzes.

Especificações técnicas

Obter suporte para este produto

Encontrar perguntas frequentes, manuais do usuário, informações de segurança e dicas

Críticas

Essas avaliações são gerenciadas pelo Bazaarvoice e estão em conformidade com a Política de Autenticidade do Bazaarvoice, que é suportada por tecnologia antifraude e por análise humana. Os detalhes podem ser encontrados em
As opiniões dos clientes na forma de classificação do produto com estrelas são úteis para todos os clientes. Dão-lhe a oportunidade para saber mais sobre o produto e ajudam a tomar uma decisão de compra. Qualquer cliente que tenha comprado um produto online ou na loja pode enviar uma avaliação

5.0

de 5

16

Críticas

100%

recomendam este produto

4
3
2
1

09/08/2021

Brasil

Brasil

Muito boa

Meu filho se adaptou muito bem a essa chupeta, inclusive continuei usando por mais um tempo! E muito mais fácil de achar durante a noite! Recomendo!

Prós

Brilho suave no escuro

Contras

Não tem

Sim, eu recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para Ultra air SCF376/11 suavizador

Sim, eu recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para Ultra air SCF376/11 suavizador

31/07/2021

Brasil

Brasil

Excelente

Meu bebê usa deis o primeiro dia de vida e super deu certo, ele acalma e respira super bem! E tenho uma que ganhei de outra marca e ele não aceita de jeito nenhum!

Sim, eu recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para Ultra air SCF376/11 suavizador

Sim, eu recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para Ultra air SCF376/11 suavizador

29/07/2021

Brasil

Brasil

Funcional e design lindo

Chupetas que salvam as mamães e os bebês no quartinho escuro ;) perfeitas para serem encontradas rapidamente para acalmar a criança, além do design lindo!

Prós

Funcionalidade

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Esta avaliação foi feita para Ultra air SCF376/11 suavizador

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Avisos legais

  1. Testes com consumidores dos EUA em 2016 e 2017 demonstram 98% de aceitação do bico texturizado Philips Avent usado em nossas chupetas Ultra Air e Ultra Soft.

  2. Por questões de higiene, troque as chupetas depois de 4 semanas de uso.