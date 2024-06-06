Aquece uniformemente, sem pontos quentes
Aquece rapidamente
Descongelamento suave
Função Keep Warm
O aquecedor de mamadeiras aquece 150 ml de leite em apenas 3 minutos*.
O aquecedor de mamadeiras aquece de modo rápido e por igual. Ele circula o leite continuamente ao aquecer e, dessa forma, evita que ocorram pontos quentes.
O aquecedor de mamadeiras tem uma configuração prática para descongelar. É mais seguro que descongelar no micro-ondas e mais conveniente que usar água. Basta selecionar a configuração para descongelar leite congelado para o estado líquido ou papinha de bebê.
5.0
de 5
17
Críticas
94%
recomendam este produto
Marilim
06/06/2024
Brasil
Praticidade
Aquecedor de mamadeira com segurança e praticidade além da garantia super recomendo
Prós
Praticidade durabilidade e conforto
Contras
Não tem
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Esta avaliação foi feita para Aquecedor de mamadeira SCF355/07 Aquecedor de mamadeira rápido
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Raridade
05/06/2024
Brasil
Este produto salva quando a madeira esta fria
Excelente produto, tamanho adequado para levar na bolsa do bebê e salva quando necessitamos esquentar a mamadeira e não temos recurso no momento para isso.
Prós
Aquecer o mama em pouco tempo mesmo não tendo um fogão ou micro-ondas por perto.
Contras
Nenhuma desvantagem
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Cleusa08
27/05/2024
Brasil
Parte da promoção
Muito útil e prático
Excelente produto, comprei para esquentar as mamadeiras de minhas netas em casa e funcionou muito melhor que esperado. Os líquidos ficam na temperatura ideal e não preciso ficar né preocupando ou olhando toda hora porque o produto mantém.
Prós
Prático, fácil manuseio
Contras
Poderia ser bivolt
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Com base em uma pesquisa global de satisfação realizada online com 10.109 usuários de marcas e produtos de cuidado materno e infantil em 2023.
Para 150 ml/5 oz de leite à temperatura de 22°C/72°F em uma mamadeira Pétala Philips 260 ml/9 oz
Os sacos para leite materno Philips Avent e as mamadeiras Philips Avent 60ml/2oz não podem ser utilizados nesse aquecedor de mamadeira.
Durante o período de transição, você poderá receber tanto a embalagem antiga quanto a nova, ambas à base de papel