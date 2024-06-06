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  • Aquecimento rápido e uniforme
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Philips Avent AdvancedAquec. mamadeira rápido

SCF355/08

5
| (17) Críticas | 94% recomendam este produto
Aquecimento rápido e uniforme
Quanto chegar a hora da próxima refeição do bebê, aqueça levemente seu leite ou alimento em 3 minutos. O aquecimento acontece gradual e continuamente para evitar pontos superaquecidos. Fácil de usar, apresenta uma configuração de descongelamento e também pode ser usado para aquecer comida de bebê.
Ver todos os benefícios
Philips Avent #1 Recommended brand by moms worldwide Icon [9crop-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [master-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [com-mig]

Marca n.º 1 recomendada por mães em todo o mundo.1

Aquece uniformemente em apenas 3 minutos

Aquecimento rápido e uniforme

  • Aquece uniformemente, sem pontos quentes

  • Aquece rapidamente

  • Descongelamento suave

  • Função Keep Warm

Aquece as mamadeiras em 3 minutos

Aquece as mamadeiras em 3 minutos

O aquecedor de mamadeiras aquece 150 ml de leite em apenas 3 minutos*.

Aquece de modo rápido e uniforme

Aquece de modo rápido e uniforme

O aquecedor de mamadeiras aquece de modo rápido e por igual. Ele circula o leite continuamente ao aquecer e, dessa forma, evita que ocorram pontos quentes.

Configuração de leve descongelamento para mamadeiras

Configuração de leve descongelamento para mamadeiras

O aquecedor de mamadeiras tem uma configuração prática para descongelar. É mais seguro que descongelar no micro-ondas e mais conveniente que usar água. Basta selecionar a configuração para descongelar leite congelado para o estado líquido ou papinha de bebê.

Especificações técnicas

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Críticas

Essas avaliações são gerenciadas pelo Bazaarvoice e estão em conformidade com a Política de Autenticidade do Bazaarvoice, que é suportada por tecnologia antifraude e por análise humana. Os detalhes podem ser encontrados em
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5.0

de 5

17

Críticas

94%

recomendam este produto

4
3
2
1

06/06/2024

Brasil

Brasil

Praticidade

Aquecedor de mamadeira com segurança e praticidade além da garantia super recomendo

Prós

Praticidade durabilidade e conforto

Contras

Não tem

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Esta avaliação foi feita para Aquecedor de mamadeira SCF355/07 Aquecedor de mamadeira rápido

Sim, eu recomendo este produto

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05/06/2024

Brasil

Brasil

Este produto salva quando a madeira esta fria

Excelente produto, tamanho adequado para levar na bolsa do bebê e salva quando necessitamos esquentar a mamadeira e não temos recurso no momento para isso.

Prós

Aquecer o mama em pouco tempo mesmo não tendo um fogão ou micro-ondas por perto.

Contras

Nenhuma desvantagem

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27/05/2024

Brasil

Brasil

Muito útil e prático

Excelente produto, comprei para esquentar as mamadeiras de minhas netas em casa e funcionou muito melhor que esperado. Os líquidos ficam na temperatura ideal e não preciso ficar né preocupando ou olhando toda hora porque o produto mantém.

Prós

Prático, fácil manuseio

Contras

Poderia ser bivolt

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Avisos legais

  1. Com base em uma pesquisa global de satisfação realizada online com 10.109 usuários de marcas e produtos de cuidado materno e infantil em 2023. 

  1. Para 150 ml/5 oz de leite à temperatura de 22°C/72°F em uma mamadeira Pétala Philips 260 ml/9 oz

  2. Os sacos para leite materno Philips Avent e as mamadeiras Philips Avent 60ml/2oz não podem ser utilizados nesse aquecedor de mamadeira.

  3. Durante o período de transição, você poderá receber tanto a embalagem antiga quanto a nova, ambas à base de papel