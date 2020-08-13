Descontinuado
Confortáveis e discretos
Os exclusivos discos para seios Philips Avent SCF254/30 foram especialmente criados para ajudar você a permanecer seca e confortável durante o dia.
Para 30 dias de uso
Ultrafino com formato anatômico. Fita adesiva para manter os absorventes no lugar.
Antideslizante devido às fitas adesivas, que mantém os absorventes no lugar.
Desenvolvido em colaboração com uma parteira e uma consultora de amamentação que apoia mães com o aleitamento materno há 20 anos.
Encontrar perguntas frequentes, manuais do usuário, informações de segurança e dicas
5.0
de 5
1
Aval.
100%
recomendam este produto
Crissss
13/08/2020
Brasil
Confortável e seguro.
Melhor custo benefício,com um preço acessivel,super discreto e seguro,amei que vem fitas adesivas para colar no sutiã,isso me deixa mais tranquila para poder fazer meus afazeres sem me preocupar com seios pingando leite.
Prós
Maior absorção de leite,fitas adesisvas para colar no sutiã e preço.
Sim, eu recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para SCF254/30 Absorventes descartáveis para seio
Data de uso 2019-07-13
Sim, eu recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para SCF254/30 Absorventes descartáveis para seio
Data de uso 2019-07-13
Com base em uma pesquisa global de satisfação realizada online com 10.109 usuários de marcas e produtos de cuidado materno e infantil em 2023.