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Descontinuado

Philips AventAbsorventes descartáveis para seio

SCF254/30

5

| (1) Aval. | 100% recomendam este produto

Confortáveis e discretos

Os exclusivos discos para seios Philips Avent SCF254/30 foram especialmente criados para ajudar você a permanecer seca e confortável durante o dia.

Ver todos os benefícios
Philips Avent #1 Recommended brand by moms worldwide Icon [9crop-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [master-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [com-mig]

Marca n.º 1 recomendada por mães em todo o mundo.1

Absorventes para seios Avent

Confortáveis e discretos

  • Para 30 dias de uso

Imperceptíveis sob a roupa

Imperceptíveis sob a roupa

Ultrafino com formato anatômico. Fita adesiva para manter os absorventes no lugar.

Antideslizante com fitas adesivas

Antideslizante devido às fitas adesivas, que mantém os absorventes no lugar.

Desenvolvido por especialistas em amamentação

Desenvolvido em colaboração com uma parteira e uma consultora de amamentação que apoia mães com o aleitamento materno há 20 anos.

Especificações técnicas

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Críticas

Essas avaliações são gerenciadas pelo Bazaarvoice e estão em conformidade com a Política de Autenticidade do Bazaarvoice, que é suportada por tecnologia antifraude e por análise humana. Os detalhes podem ser encontrados em
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100%

recomendam este produto

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13/08/2020

Brasil

Brasil

Confortável e seguro.

Melhor custo benefício,com um preço acessivel,super discreto e seguro,amei que vem fitas adesivas para colar no sutiã,isso me deixa mais tranquila para poder fazer meus afazeres sem me preocupar com seios pingando leite.

Prós

Maior absorção de leite,fitas adesisvas para colar no sutiã e preço.

Sim, eu recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para SCF254/30 Absorventes descartáveis para seio

Data de uso 2019-07-13

Sim, eu recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para SCF254/30 Absorventes descartáveis para seio

Data de uso 2019-07-13

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Avisos legais

  1. Com base em uma pesquisa global de satisfação realizada online com 10.109 usuários de marcas e produtos de cuidado materno e infantil em 2023. 