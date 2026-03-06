ProdutosSuporte

Um estilo de vida saudável começa aqui. Cadastre-se e receba ofertas exclusivas.

Todas as séries

  • Confortáveis para uso durante a noite
  • Confortáveis para uso durante a noite
  • Confortáveis para uso durante a noite
  • Confortáveis para uso durante a noite
  • Confortáveis para uso durante a noite
  • Confortáveis para uso durante a noite

Descontinuado

Philips AventAbsorventes descartáveis para seio

SCF253/20

Confortáveis para uso durante a noite
Exclusivos discos para seios Philips Avent SCF253/20 especialmente criados para ajudar você a permanecer seca e confortável ao dormir.
Ver todos os benefícios
Philips Avent #1 Recommended brand by moms worldwide Icon [9crop-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [master-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [com-mig]

Marca n.º 1 recomendada por mães em todo o mundo.1

Discos absorventes para uso noturno

Confortáveis para uso durante a noite

  • Contém 20 absorventes

Proteção durante a noite

Proteção durante a noite

Os absorventes para seios Philips Avent têm um formato mais largo, com centro mais espesso para maior absorção. As fitas adesivas duplas mantêm o absorvente no lugar.

Proteção antivazamento resistente

Proteção antivazamento resistente

Desenvolvido para oferecer maior proteção enquanto você dorme.

Ultrasseco

Ultrasseco

Os absorventes para seios Philips Avent têm várias camadas para proporcionar bastante absorção.

Especificações técnicas

Obter suporte para este produto

Encontrar perguntas frequentes, manuais do usuário, informações de segurança e dicas

Críticas

Cadastre-se em nossa Newsletter e receba ofertas exclusivas.

  • Ofertas exclusivas para membros.
  • Acesso antecipado às vendas.
  • Dicas para um estilo de vida saudável.

Gostaria de receber comunicações promocionais – com base nas minhas preferências e comportamento – sobre produtos, serviços, eventos e promoções da Philips. Posso cancelar a inscrição a qualquer momento!

  • Ofertas exclusivas para membros.
  • Acesso antecipado às vendas.
  • Dicas para um estilo de vida saudável.
Avisos legais

  1. Com base em uma pesquisa global de satisfação realizada online com 10.109 usuários de marcas e produtos de cuidado materno e infantil em 2023. 