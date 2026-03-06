Descontinuado
SCF253/20
Contém 20 absorventes
Os absorventes para seios Philips Avent têm um formato mais largo, com centro mais espesso para maior absorção. As fitas adesivas duplas mantêm o absorvente no lugar.
Desenvolvido para oferecer maior proteção enquanto você dorme.
Os absorventes para seios Philips Avent têm várias camadas para proporcionar bastante absorção.
Críticas
Com base em uma pesquisa global de satisfação realizada online com 10.109 usuários de marcas e produtos de cuidado materno e infantil em 2023.