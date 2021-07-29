Descontinuado
5.0
de 5
20
Críticas
100%
recomendam este produto
Taliemari
29/07/2021
Brasil
Lindas e perfeitas
Minha bebê ainda não usou, pois está no de 0 a 6 meses. Mas já estamos preparados para os próximos meses, aqui é só Philips Avent porque são produtos de ótima qualidade.
Sim, eu recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para SCF213/22 Chupeta Ultra Soft
Sim, eu recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para SCF213/22 Chupeta Ultra Soft
Mauricio Jr
24/06/2021
Brasil
Chupeta incrível!!!!
Além de linda, a qualidade do material impressiona. Muito macia e o material utilizado não gera marcas e irritação na pele do bebê. O bico confortável facilitou muito a adaptação do bebê. Recomendamos!
Prós
Bico confortável e qualidade
Sim, eu recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para SCF213/22 Chupeta Ultra Soft
Sim, eu recomendo este produto
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21/06/2021
Brasil
Ótimo calmante
Meu filho começou a usar chupeta após o termino da amamentação, isso foi quando ele ja tinha 9-10 meses. Ela o acalma e ele sempre usa nos momentos de irritabilidade ou sono.
Prós
Ótima anatomia
Contras
Nao tem
Sim, eu recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para SCF528/12 Chupeta Ultra Soft
Sim, eu recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para SCF528/12 Chupeta Ultra Soft